Le pagelle del Cittadella - Diaw scatenato, Rosafio imprendibile

Davide Diaw

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6 - Attento quando chiamato in causa, come quando nel primo tempo respinge su Djuric. Non può nulla sui gol, ma evita il pareggio allo scadere chiudendo alla grande su Giannetti.

Ghiringhelli 6 - Più attento a contenere dal suo lato, svolge una gara ordinata. Dal 72' Mora 5,5 - Non un grande impatto sulla gara.

Perticone 6,5 - Sfodera una prestazione di grande spessore contro i suoi ex compagni. Tiene sempre bene la posizione.

Adorni 6,5 - Ingaggia un duello maschio con Djuric, concedendo molto poco. Tignoso e attento in marcatura, talvolta si sgancia andando a pungere in avanti.

Benedetti 6,5 - Ritrova il gol dopo tre anni, con un grande mancino dalla distanza ribaltando il risultato. Una spina nel fianco con le sue discese, scodella diversi traversoni col contagiri.

Vita 6 - Corre tanto, ma spesso si estranea dalla manovra. Si accende a sprazzi, dispensando alcune giocate d'alta scuola

Iori 6 - Ripulisce un'infinità di palloni, pescando costantemente i giocatori tra le linee. Muscoli e testa al servizio della squadra. Nella ripresa concede però ingenuamente il rigore che riapre il match.

Branca 6,5 - Una minaccia costante con i suoi inserimenti senza palla. Crea spesso la superiorità gettandosi negli spazi e regala a D'Urso il pallone del poker.

D’Urso 6,5 - Tanta concretezza e pochi fronzoli da parte del rifinitore di Venturato, che nella ripresa cala il poker con una giocata d'alta scuola. Dall'82' Proia sv

Diaw 7,5 - Due gol belli e pesanti che determinano la gara. Sfiora a più riprese la tripletta, ma trova di fronte un grande Micai. Letale quando scatta in profondità, imprendibile per i difensori granata.

Rosafio 7 - Serve due assist al bacio per Diaw, dimostrandosi imprescindibile per il Citta. Con i suoi movimenti tra le linee non dà punti di riferimento e fa ammattire la retroguardia granata. Dal 68' Panico 6 - Alcune sgasate interessanti. Aiuta nel finale con le sue forze fresche.