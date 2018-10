Le pagelle del Cittadella - Finotto bomber, Branca superlativo

Risultato finale Pescara-Cittadella 0-1

Paleari 6.5 - Coraggioso in avvio di partita, nell'uscita senza paura ad anticipare Mancuso in area. Decisivo a sventare il pareggio dell'attaccante nel finale.

Ghiringhelli 6 - Si preoccupa più di presidiare la corsia destra, ma si concede buone avanzate soprattutto nel primo tempo, che favoriscono Scappini in avanti.

Frare 6 - Sbarra la strada e spazza via i palloni che arrivano in mezzo all'area. Chiude gli spazi e nega a Mancuso di essere servito dai compagni.

Drudi 6 - Assolutamente positiva la prestazione del difensore centrale, che vanifica le poche chance del Pescara. Esce stremato per colpa dei crampi. (Dal 78' Camigliano s.v.).

Benedetti 6.5 - Ha molto libertà sulla fascia mancina, ne approfitta per spingere con continuità. Sforna cross interessanti, come quello per Pasa a sfiorare il raddoppio.

Proia 6 - Forse il meno scintillante in mediana, ma tanta concretezza nello sbarrare la strada agli avversari e a far filtro nella zona centrale del campo.

Iori 6 - Si piazza in cabina di regia e detta legge. Combatte senza un secondo di pausa, garantendo equilibrio all'intera squadra. (Dal 58' Pasa 6 - Entra molto bene in partita, sfiorando il raddoppio dopo dieci minuti in campo).

Branca 6.5 - Dimostra grandi qualità di inserimento e capacità nel servire gli attaccanti in profondità. Il velo a favorire il vantaggio di Finotto ne è la prova. (Dall'84' Settembrini s.v.).

Schenetti 6.5 - Rientra sulla trequarti veneta e crea non poche grane agli avversari. Sulla bella occasione a inizio gara è Fiorillo a negargli la gioia del gol.

Scappini 6.5 - Occupa con qualità l'area di rigore, si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto per ricevere i suggerimenti dei compagni pur non centrando la porta.

Finotto 7 - Non si fa vedere granché nella prima frazione, ma sale in cattedra dando la svolta alla partita. Un'occasione per scaldarsi, poi firma il gol dello 0-1.