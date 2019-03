Le pagelle del Cittadella - Frare gigante, Schenetti punge. Ok Finotto

Risultato finale: Brescia-Cittadella 0-1

Paleari 6,5 - Nel primo tempo rischia la frittata quando non trattiene il pallone in uscita e per poco non propizia il pari di Bisoli. Ammonito per le perdite di tempo reiterate, nel finale salva il risultato con un bell'intervento su Torregrossa.

Ghiringhelli 6 - L'avvio è in sordina: controlla la corsia di competenza per bilanciare le sgasate sul fronte opposto di Benedetti. Cresce nella fase centrale della prima metà e punge con un paio di traccianti che mettono in crisi la linea del Brescia. Poco prima dell'intervallo è costretto al forfait da un problema al flessore. (Dal 40' Cancellotti 6 - Ordinato, copre senza velleità e con efficacia. A bilancio anche un gran rammendo su Donnarumma).

Adorni 6,5 - Imbastisce con Frare una coppia invalicabile per le Rondinelle. Divide i compiti con il partner e gioca d'anticipo con sicurezza e senso tattico. Grande protagonista di una fase difensiva che rasenta la perfezione.

Frare 7 - Titolare un po' a sorpresa (alla vigilia era in ballottaggio con Camigliano), sfodera la miglior prestazione stagionale. Un gigante al centro della linea: non sbaglia un intervento e sventa un contropiede velenosissimo guidato da Donnarumma con scelta di tempo da big.

Benedetti 6,5 - Pur a fasi alterne assicura una dose massicia di spinta che amplia il ventaglio di soluzioni nelle discese granata. Controlla Sabelli e Bisoli senza concedere campo ai dirimpettai. Assolve le proprie dispense limitando al minimo le sviste.

Settembrini 6 - Fisiologico il calo alla distanza, ma mette intensità in ogni sua giocata ed è prezioso in entrambe le fasi. Più pimpante nella prima frazione: intercetti e sgasate che prendono d'infilata la difesa opposta. Arretra il raggio d'azione sul ritorno dei lombardi.

Iori 6 - Gestisce con sapienza tattica le operazioni in regia e garantisce equilibrio anche nelle fasi più spinose. Rientro prezioso soprattutto per impatto morale e carismatico. Il serbatoio si svuota prima del novantesimo: lascia il campo al minuto sessantasette. (Dal 67' Siega 6 - Buon apporto dopo l'ingresso).

Branca 6,5 - Abbina quantità e qualità e punge con i suoi inserimenti. Al nono scalda i guanti ad Alfonso con un bel mancino piazzato. In linea con il resto della banda, adotta un atteggiamento più prudente dopo l'intervallo.

Schenetti 7 - Trait d'union vitale per il sorprendente primo tempo dei veneti. Impacchetta il vantaggio con un assolo e accarezza la gioia personale in almeno due occasioni. I suoi strappi mettono in crisi i due centrali biancoblu.

Moncini 5,5 - Non ripete la tripletta dell'ultimo turno e pare quasi spaesato quando avrebbe l'opportunità di concretizzare. Non si isola dalla costruzione dei suoi, ma è sensibilmente meno mortifero rispetto al resto del reparto.

Finotto 6,5 - Gli bastano undici minuti per sbloccare il parziale: approfitta della respinta corta di Alfonso sul diagonale di Schenetti e schiaccia a terra il pallone dell'uno a zero. Buon lavoro con il fisico, anche se nel secondo tempo è inghiottito dalla difesa del Brescia.