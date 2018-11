Le pagelle del Cittadella - Frare insuperabile, Finotto ingenuo

Livorno-Cittadella 0-0

Mattia Finotto

Paleari 6,5 – Poche volte chiamato in causa, ma quasi è sempre impeccabile in uscita. Nella ripresa travolge Murilo in area, ma l'arbitro sbaglia e assegna punizione. Salva il risultato nel finale su Giannetti.

Ghiringhelli 5 – Spinge poco e soffre molto gli affondi di Fazzi dal suo lato.

Camigliano 6 – Non fa rimpiangere l'assenza di Drudi, regge senza commettere sbavature.

Frare 6,5 – Sempre ben posizionato, fa buona guardia sugli attaccanti amaranto concedendo pochissimo.

Benedetti 6,5 – Tanta spinta sulla fascia, specialmente nel primo tempo, costringendo Valiani sulla difensiva. Scodella tanti cross per i compagni.

Settembrini 6 – Si accende solo a tratti, lasciando intravedere le sue grandi qualità. Da lui però ci si attende di più. Dal 71' Proia 5,5 – Si fa vedere poco e non è sempre preciso in disimpegno.

Iori 5,5 – Tanta sostanza per il capitano, che lotta come di consueto, ma si vede poco in impostazione.

Branca 6 – Corsa e dinamismo, pur con qualche concessione sotto il piano strettamente tecnico. Utile nei suoi ripiegamenti.

Schenetti 6 – Costretto spesso ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per il pressing amaranto, ma quando riceve tra le linee si rende sempre pericoloso. Dal 75' Siega 5,5 – Tocca pochi palloni e non riesce ad incidere.

Strizzolo 5 – Prova opaca del numero 9, evidentemente non al massimo. Lascia il posto a Scappini all'intervallo. Dal 46' Scappini 6 – Più pericoloso del suo compagno di reparto, sfiora il gran gol con una conclusione a giro che sorvola l'incrocio.

Finotto 5 – Va più volte al colpo di testa, ma senza inquadrare lo specchio. Prestazione macchiata dal fallo di reazione nel finale che gli costa un'espulsione pesante, anche se esagerata.