Le pagelle del Cittadella - Garanzia Paleari, Stanco impalpabile

Alberto Paleari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 7 – Para tutto il parabile e anche di più. Riflesso felino su Bajrami.

Ghiringhelli 5,5 – Soffre la fisicità di Balkovec che lo costringe a una gara in trincea.

Perticone 5,5 – In costante difficoltà. Mezzo voto in più per un grande recupero nel finale.

Adorni 6 – Meglio da attaccante che da difensore. Pareggia i conti con un colpo da biliardo.

Benedetti 6,5 – Treno ad alta velocità. Garantisce la solita spinta sulla corsia sinistra.

Proia 6 – Pericoloso con i suoi inserimenti senza palla. Brignoli gli nega un gol già fatto. (87' Rosafio sv)

Iori 6 – Il capitano granata fa girare la squadra con senso tattico e buone geometrie.

Gargiulo 6 – Tanta corsa in mediana. Azzera il contachilometri, non sempre lucido. (80' Vita sv)

D’Urso 5,5 – Non incide sulla trequarti. Qualche buon fraseggio nello stretto e poco altro. (59' Luppi 6 - Gestisce in maniera intelligente un paio di ripartenze).

Stanco 5 – Prestazione impalpabile. Pescato sempre in fuorigioco, mai pericoloso.

Diaw 6,5 – Si abbassa molto tra le linee per creare occasioni da gol. Cala nella ripresa.