vedi letture

Le pagelle del Cittadella - Iori è un gigante, a Diaw manca solo il gol

Paleari 6 - Novanta minuti da spettatore non pagante. Il portiere del Cittadella passa un pomeriggio davvero tranquillo.

Ghiringhelli 6 - Sbaglia un po' troppo nelle battute iniziali, ma col passare dei minuti prende le misure su Mallamo e conclude con una sufficienza più che meritata.

Perticone 6 - Non è chiamato ad un lavoro particolare in zona difensiva. Si dimostra molto abile anche nei lanci in profondità, trovando più volte Diaw.

Frare 6 - Partita non probante per il centrale difensivo granata, mai in difficoltà sulle pochissime incursioni portate dagli attaccanti della Juve Stabia.

Rizzo 6.5 - Percorre diverse volte, a gran velocità, la corsia mancina, offrendo spesso diversi palloni giocabili ai compagni di squadra. In particolare, da segnalare al 20' il gran traversone per il colpo di testa di D'Urso che è andato ad un passo dal gol.

Proia 6.5 - Ad inizio ripresa segna una rete che "taglia le gambe" alla Juve Stabia. Nei minuti finali non va lontano dalla doppietta personale. Tante giocate degne di nota da parte del centrocampista.

Iori 7.5 - Il Capitano non sbaglia mai: grazie ai suoi due gol, entrambi dedicati al figlio presente a bordocampo come raccattapalle, lancia il Cittadella ai piedi del podio. Presente in ogni parte del campo, sempre preciso e attento ad ogni azione. (Dal 78' Gargiulo s.v.)

Branca 6.5 - Dimostra di avere una grande intesa con i componenti del reparto offensivo. E' da un corner da lui calciato che scaturisce il tris dei veneti. Non sbaglia quasi nulla.

D'Urso 6.5 - Ha una sola occasione da gol: da buona posizione, calcia addosso a Provedel. Sempre nel posto giusto al momento giusto, è fondamentale nel collegamento tra i centrocampisti e la coppia avanzata.

Rosafio 6 - Altra chance da titolare con una grande chance sprecata dopo soli 29 secondi. Da un suo cross c'è il fallo di mano di Tonucci che porta all'1-0 Cittadella: protagonista, il numero 17 granata, di un episodio chiave.

Djily Diaw 6.5 - E' una spina nel fianco per la difesa della Juve Stabia. Si prende gioco in numerose circostanze di Troest e Germoni, ma non riesce mai a spaventare concretamente Provedel. Gli è mancato il gol, ma non le giocate da fuoriclasse. (Dall'86 Panico s.v.)