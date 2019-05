Le pagelle del Cittadella - Iori un faro, Paleari un gatto. Moncini decisivo

© foto di Federico Gaetano

Paleari 7 - Il portiere che ha effettuato più parate della Serie B e quello che ha ottenuto il maggior numero di clean sheet. E stasera certifica i suoi primati. Come un gatto, coi suoi riflessi tiene a galla il Cittadella, le prende praticamente tutte.

Ghiringhelli 6,5 - Macina chilometri, ma mantiene la lucidità fino alla fine. Provvidenziale a cinque dalla fine su Galabinov, poi stringe i denti e gioca zoppicando perché il Cittadella finisce i cambi.

Frare 6 - Atteggiamento positivo, ingaggia spesso il duello con Galabinov, seguendolo anche a casa sua probabilmente, facendolo girare poco. Esce nella ripresa per infortunio. Dal 71' Drudi s.v.

Adorni 6 - Troppo pigro in qualche circostanza nei primi minuti, poi la sua prova è un crescendo. Bello il suo terzo tempo che impegna Lamanna un secondo prima della rete del 2-1 di Moncini.

Benedetti 6,5 - La sua spinta risulta importante, più volte il centrocampista stringe e gli dà campo: dai suoi cross nascono pericoli. Manda Moncini in rete nel secondo tempo, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Dal 79' Cancellotti s.v.

Siega 6 - Comincia dando subito grande apporto offensivo, poi la sua prova si setta sull'ordine e la doppia fase, pur senza brillare.

Iori 7 - In avvio ha grande libertà di impostazione e ne approfitta appieno con il lancio da cui nasce la rete dell'1-0. Nella ripresa trova l'assist anche per quella del 2-1. Su questa vittoria la sua firma è tra quelle più calcate.

Branca 6,5 - Corre per due, facendo spesso e volentieri tutto il campo in verticale. Fondamentale nel recupero dei palloni in mediana.

Panico 6 - Poco ispirato davanti, se non per qualche guizzo saltuario. Nel finale però è da apprezzare il suo spirito di sacrificio in fase difensiva.

Moncini 7,5 - Un minuto prima si divora l'impossibile a porta sguarnita, quello dopo in spaccata sigla la rete dell'1-0 con un guizzo da attaccante di categoria. E nella ripresa spinge un altro pallone dentro, arrivando a quota 14 in stagione. Due gol da vero bomber e solo il VAR gli nega la gioia della tripletta.

Finotto 6,5 - Mette piede in tutte le azioni offensive del Cittadella, combatte su ogni pallone, tiene su la squadra. Stasera poco bomber, soprattutto rifinitore, come in occasione dell'assist per la prima rete di Moncini. Prezioso. Dal 68' Diaw 6 - Buon impatto sulla sfida, dà il suo apporto, ma spreca una ghiotta occasione in contropiede.