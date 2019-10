Le pagelle del Cittadella - Luppi ispirato, Diaw sempre pungente

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 0-2.

© foto di Federico Gaetano

Paleari 6 - Non corre grossi pericoli a causa della scarsa verve offensiva della Cremonese. Manca un po' di precisione in alcuni interventi in uscita.

Ghiringhelli 6 - Controlla il settore di competenza di Ceravolo senza troppi affanni, chiudendo gli spazi in modo efficace.

Adorni 6 - E' attento negli anticipi e nel gioco aereo. Mantiene sempre alta la concentrazione.

Perticone 6,5 - Fa sentire la sua presenza, anche in termini di duelli fisici, sia con Ceravolo sia con l'esperto Ciofani, che si trova piuttosto in difficoltà nel proporsi in area.

Benedetti 6,5 - Fa gran movimento impegnando costantemente i marcatori avversari con le sue discese, e guadagnando tantissimi falli.

Vita 6 - Crea diversi spunti interessanti, anche in occasione dei calci piazzati, contribuendo all'imprevedibilità offensiva del Cittadella. Dal 21' s.t.: Bussaglia 6 - Entra per dare più copertura nel finale ed assolve il suo compito.

Iori 6 - Mette ordine a centrocampo e non si riparmia quando si tratta di interrompere con un pizzico di agonismo le iniziative avversarie.

Branca 5,5 - In alcuni tratti fatica a controllare Soddimo, che sfrutta il fisico per farsi largo nelle maglie del centrocampo granata.

Luppi 7 - In giornata particolarmente ispirata, trova un gol a nemmeno 2' dal fischio d'inizio che mette subito la partita in discesa per il Cittadella. Non esaurisce mai la sua spinta. Dal 30' s.t.: Vrioni 6,5 - Si rende subito pericoloso con un tiro che lambisce l'esterno della rete, e pochi minuti dopo confeziona l'assist perfetto per il raddoppio di Diaw, dimostrando grande altruismo. Viene fermato nel finale da un fastidio muscolare.

Diaw 7 - Si anima in particolare nella ripresa, andando ad aggredire gli spazi concessi dalla Cremonese. Nel posto giusto al momento giusto per ribadire in rete l'assist di Vrioni. E' già a quota 5 in campionato. Cecchino.

Celar 6 - Fa tanto lavoro sporco tenendo impegnati i centrali difensivi grigiorossi. Sfiora il gol ad inizio ripresa con una bella intuizione. Dal 19' s.t.: Panico 6 - Riprende da dove lascia Celar, ovvero dal lavoro al servizio della squadra per mantenere sempre alto il baricentro.