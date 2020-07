Le pagelle del Cittadella - Maniero superman. Panico, doppietta d'autore

Maniero 8 - Seconda da titolare e premio di migliore in campo. Nella ripresa chiude la saracinesca all'Entella con una serie di interventi decisivi. È anche merito suo se la squadra ha trovato la forza di vincere l'incontro.

Ghiringhelli 5,5 - Rischia tantissimo con un intervento tropppo irruento che per sua fortuna l'arbitro giudica da giallo. Spinge molto ma non riesce a creare superiorità sulla fascia. (Dal 66' Mora 6 - Offre più copertura che spinta offensiva ma il suo lavoro aiuta la squadra ad arrivare al traguardo).

Perticone 5,5 - Sbanda insieme a tutto il reparto ad inizio ripresa. Ha il merito di organizzare la resistenza nei minuti di recupero.

Frare 6,5 - Interviene in maniera pulita e decisa sugli sterili attacchi degli avversari. Esce all'intervallo per problemi fisici. (Dal 46' Camigliano 6 - Una sua deviazione evita un probabile gol e la gioa all'esordiente Andreis. Soffre nella fase intermedia della riprese come tutto il reparto).

Rizzo 5 - Croce e delizia. Dai suoi cross nascono le situazioni più interessanti per i veneti. Ingenuo in occasione del fallo da rigore che poteva indirizzare la partita su altri binari, sfortunato sulla deviazione fortutita per il momentaneo pareggio dell'Entella.

Gargiulo 5 - Partita di sostanza rovinata dall'intervento scellerato che a fine primo tempo permette il tap-in di De Luca M.

Proia 6 - Non brilla particolarmente ma sbaglia davvero pochissimo e quando può non si tira mai indietro nel provare la concluisione. (Dal 64' Bussaglia 6,5 - Crea panico nella retroguardia avversaria, cogliendo anche uno sfortunato palo sul 2-3).

Branca 6,5 - Primo frazione da padrone incontrastato del centrocampo. Cala nella ripresa ma il suo apporto è determinante.

Panico 7,5 - Doppietta fantastica per il classe '97 che impreziosisce la partita con una serie di giocate d'alta scuola e grinta da vendere. (Dal 64' Vita 6 - Da una grossa mano in difesa. Con le sue accelerate guadagna una serie di punizioni che permettono ai suoi di rifiatare e guadagnare tempo).

Stanco 6,5 - Proprio nel momento in cui sembrava sparito dal match caccia fuori dal cilindro la giocata da tre punti. Colpo di testa da grande attaccante.

De Marchi 6 - Prima frazione ottima, è sempre il primo a pressare ed è molto cercato dai compagni. Cala nella ripresa, ma complessivamente la prova è buona. (Dall' 80' Diaw s.v.).