Le pagelle del Cittadella - Moncini è una sentenza, Iori croce e delizia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Paleari 6 - Non può nulla sul gol di Capello, per il resto fa buona guardia.

Cancellotti 6 - Tiene alta la tensione per tutta la gara. Nessun problema in marcatura, spinge appena può.

Drudi 6 - Sfiora il gol su calcio da fermo. In difesa non sempre è attento in marcatura, ma regge.

Adorni 6 - Lotta con ardore su ogni pallone. Con Drudi fa passare pochi palloni.

Benedetti 6.5 - Giudizioso sia in difesa che in spinta. Suo l'assist per il gol di Moncini.

Settembrini 6 - Gara a corrente alternata, non sempre è preciso nelle due fasi. (Dal 67' Pasa 6 - Dà intensità alla manovra).

Iori 5.5 - Sbaglia un rigore, si riscatta salvando su Bonazzoli nel finale. Nel mezzo una buona regia.

Branca 6.5 - Tanti palloni recuperati. Dà l'anima fino alla fine.

Schenetti 5.5 - Può dare di più. Più ombre che luci nella sua gara. (Dal 67' Bussaglia 6 - Rispolverato da Venturato dopo tre mesi aiuta nel finale di gara).

Finotto 6.5 - Si batte, si guadagna un rigore. Ottima spalla di Moncini. (Dall'81' Diaw s.v. )

Moncini 7 - Sette come i gol segnati tutti al Tombolato. Vede la porta come pochi in categoria. Profilo da seguire.