Le pagelle del Cittadella - Moncini glaciale, Schenetti spina nel fianco

Risultato finale: Cittadella-Livorno 4-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Paleari 6 - Pomeriggio tutto sommato tranquillo. Viene salvato dalla traversa nell'unica occasione degna di nota.

Ghiringhelli 6.5 - Buona la sua prestazione in entrambe le fasi di gioco.

Adorni 6.5 - Sempre puntuale in anticipo sugli attaccanti avversari. Gioca in diffida ma non rischia minimamente. Dal 65' Camigliano 6 - Mezz'ora tranquilla in campo per guadagnarsi la sufficienza.

Drudi 6.5 - Lavora d'intesa con i compagni di reparto e non sbaglia praticamente nulla.

Benedetti 6 - Trova tempo e modo per rendersi pericoloso quando affonda sulla corsia di competenza.

Settembrini 7 - Fantastico il tocco di tacco che spalanca a Finotto la porta del Livorno nell'occasione che sblocca l'incontro. Dal 59' Proia 6 - Entra a risultato già acquisito e gioca sul velluto.

Iori 6.5 - Detta i tempi della manovra con grande autorevolezza e mette l'esperienza al servizio del gruppo.

Branca 6 - Il suo mancino si conferma un'arma importante per la squadra. Dal 67' Panico 6 - Approfitta degli ampi spazi nel finale di gara.

Schenetti 7 - Punge in continuazione, svariando da destra a sinistra sul fronte offensivo. E' un pericolo costante per il Livorno.

Moncini 7.5 - Chiude i giochi al Tombolato firmando tris e poker per la squadra di Venturato.

Finotto 7 - Abile ad approfittare dell'assist al bacio di Settembrini, tornando a segno davanti al suo pubblico.