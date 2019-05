Le pagelle del Cittadella - Moncini super, Schenetti incanta

Risultato finale: Cittadella-Hellas Verona 3-0.

Paleari 6 - Nel primo tempo si inventa una parata clamorosa che salva il punteggio, nella ripresa è praticamente inoperoso. Dà la solita sicurezza, soprattutto in uscita.

Ghiringhelli 6 - Non forza mai la giocata, rimane sempre nella sua posizione e attacca con intelligenza, senza mai lasciare scoperta la sua zona di competenza.

Adorni 7 - Partita pressoché perfetta in fase difensiva, dove non concede nulla. In attacco diventa un valore aggiunto con i suoi colpi di testa in anticipo sulla difesa scaligera.

Frare 6.5 - Come il compagno di reparto gioca una partita sontuosa, in lettura è sempre pronto. Anticipa spesso gli avversari, arrivando in anticipo su ogni pallone.

Benedetti 6.5 - Sulla sinistra è un pericolo costante, non si ferma praticamente mai. I suoi cross spaccano in due la difesa ospite, da applausi il cross vincente per Moncini.

Proia 6 - Al centrocampo del Cittadella riesce tutto, lui come il compagno di reparto si inserisce sempre con i tempi giusti. Sfortunato nel finale, dove si divora un gol praticamente fatto. Ma fortunatamente il tiro alto non influenza il punteggio finale.

Iori 7 - Gioca una gran partita sia in costruzione che in fase di non possesso. Nel finale di primo tempo si riscopre attaccante da area di rigore, il suo gol è la ciliegina sulla torta.

Branca 6.5 - Interpreta i dogmi di Venturato al meglio, in fase di inserimento è uno dei più propositivi. Quando c'è da chiudere risponde sempre presente. (Dal 72' Pasa 6 - Entra bene in campo, dando sicurezza e copertura alla difesa).

Schenetti 7.5 - Cerca con insistenza il gol, ma non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. Tra le linee diventa devastante, a supporto delle due punte riesce a creare spazi e pericoli. Voto alto anche se non segna, probabilmente è lui l'ago della bilancia di questa squadra.

Moncini 7 - Ancora un gol, ancora di testa. Il numero 9 del Cittadella è ormai una sentenza, in fase di non possesso aiuta moltissimo la squadra e si sacrifica in ogni momento della sfida. (Dal 73' Panico 6 - Quando parte in contropiede è devastante, bene anche quando c'è da difendere).

Diaw 6 - Il gol è da manuale del calcio, spalle alla porta scarica un tiro sul primo pallo imprendibile. Bene anche in difesa, dove aiuta tutta il pacchetto arretrato. Sugli strappi in contropiede è decisivo, la sua velocità manda in crisi il Verona. (Dall'85' Scappini s.v.).