Le pagelle del Cittadella - Paleari e Diaw su tutti

Risultato finale: Palermo-Cittadella 2-2

Paleari 7 - Almeno due interventi decisivi, sulle reti può fare nulla. Il pari, però, almeno al 50% è suo.

Ghiringhelli 6 - Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva nella ripresa, meglio nella ripresa.

Adorni 6.5 - Nestorovski è un cliente difficile, lo contiene con le buone e le cattive. Dopo l'uscita del macedone migliora e alla fine trova anche il gol del pareggio.

Frare 6 Primo tempo attento nelle chiusure. Più in difficoltà nella ripresa dove prende anche un giallo.

Benedetti 6 - Poche scorribande offensive, si tiene bloccato dietro senza grandissime sbavature.

Proia 5.5 - Ci prova, ma non sempre è lucido negli appoggi. (dal 52' Panico 6 - All'attacco nel finale.)

Iori 6 - Regia non sempre lucida nel primo tempo. Un altro spessore nella ripresa.

Branca 5.5 - Più di un'amnesia. Fatica non poco ad essere incisivo in entrambe le fasi.

Schenetti 6 - Spinge in attacco, match dispendioso, ma non trova la rete. Non molla fino a quando rimane in campo. (dall'80' Scappini s.v. - )

Moncini 5.5 - Se ne parla un gran bene, ma sbaglia troppo.

Finotto 5.5 - Poco spazio per pungere. Ben presto finisce preda dei difensori avversari e al tiro non è incisivo. (dal 62' Diaw 6.5 - Il gol al Verona lo ha sbloccato. Oggi bella rete al Palermo dopo pochi secondi dal suo ingresso.)