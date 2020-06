Le pagelle del Cittadella - Paleari saracinesca, Diaw manda in tilt il Frosinone

vedi letture

Risultato finale: Frosinone-Cittadella 0-2

Paleari 7,5 - La prima frazione scivola via senza particolari patemi, se si esclude un mancino ravvicinato di Beghetto, che è abile a disinnescare con un riflesso da terra. Nella ripresa indossa il mantello: sensazionale sul tap-in di Rohdén, pirotecnico sul destro a giro di Haas.

Mora 5,5 - Qualche distrazione qua e là nella sua serata. Nel primo tempo si fa ammonire per un calcione evitabile su Tabanelli, mentre in avvio di ripresa rischia grosso sulla pressione di Beghetto, che serve un assist non capitalizzato da Ardemagni. (Dall'87' Camigliano s.v.).

Frare 6,5 - Ottima la gestione condivisa con Perticone. Ancor più del compagno si mette in mostra con una serie di anticipi e chiusure preventive che trasmettono sicurezza al reparto.

Perticone 6,5 - L'appoggio sicuro di Frare rende tutto più agevole, lui si adegua di buon grado e mette a referto una serata molto positiva. Bene in marcatura sui due attaccanti, sbanda di rado.

Benedetti 7 - I suoi spioventi sono uno dei fattori più dirompenti della serata. Fonte di gioco del Cittadella, che si appoggia spesso e volentieri a lui per provare a scardinare la difesa frusinate. Suo l'assist per il raddoppio di Luppi.

Proia 6 - Resta in campo fino al fischio finale, accontentandosi di svolgere il lavoro sporco senza troppi complimenti, ma con dedizione. Anche lui è prezioso in una serata in cui c'è da far battaglia.

Iori 7 - È l'anima di questa squadra, che gira anche e soprattutto grazie alle sue geometrie. Smista con proprietà e detta il ritmo. Poco prima dell'intervallo insacca con freddezza su calcio di rigore, portando avanti i suoi.

Gargiulo 5,5 - Forse il meno brillante del terzetto in mezzo al campo. L'ammonizione rimediata dopo appena undici minuti non può che condizionarlo: lui non si scompone, ma si defila un po' dal vivo del gioco. (Dal 71' Vita 6 - Si limita a gestire nel finale).

D'Urso 5,5 - Ponte tra mediana e attacco: lui le raccorda mettendoci più quantità che qualità. Atteggiamento tattico da premiare, ma di rado riesce a rifinire o a concludere verso la porta. Lascia poi il posto a Panico. (Dal 63' Panico 6 - Bada a non commettere ingenuità, per difendere il doppio vantaggio).

Luppi 6,5 - Nell'ombra di Diaw per l'intera durata della prima frazione, avrebbe l'occasione di iscriversi al tabellino dei marcatori subito dopo il rigore di Iori, ma spreca malamente un gol già fatto sparando oltre il montante. Un errore marchiano e goffo. Dopo l'intervallo si redime con la rete di pregevole fattura che fissa il parziale sul due a zero. (Dal 63' Stanco 6 - Scolastico, zero velleità, ma è quello che serviva).

Diaw 7,5 - Prorompente, specie nel primo tempo: adopera sapientemente il fisico, gioca di sponda e moltiplica le soluzioni davanti. Sul penalty è impresso il suo marchio: devastante nel girarsi su Krajnc, scaltro nel dribbling che induce Bardi al fallo da rigore. (Dall'88' De Marchi s.v.).