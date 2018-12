Le pagelle del Cittadella - Paleari si esalta, Settembrini gladiatore

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 0-0

Paleari 7 - Nel finale di partita si rende protagonista di due grandi interventi che salvano il risultato, prima il colpo di reni sul colpo di testa di Castrovilli poi la parata su Mirko Carretta.

Cancellotti 6 - Subisce un brutto colpo al setto nasale sulla rovesciata di Paulinho, duella sulle discese di Castrovilli senza concedergli troppi spazi. Rimane spesso bloccato a fare densità in zona difensiva.

Adorni 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale del Cittadella, sbanda soltanto in un'occasione senza però conseguenze negative per la propria squadra. Rischia relativamente poco per tutti i novanta minuti.

Camigliano 6,5 - Il migliore della retroguardia della formazione di Venturato, si incolla alla maglia numero dieci di Paulinho. Non concede un centimetro all'attaccante della Cremonese, Paleari ringrazia.

Benedetti 6 - Un primo tempo da protagonisti, ara la corsia mancina con continuità. Nel secondo tempo si abbassa ma riesce sembra a contenere abbastanza bene uno spento Antonio Piccolo.

Settembrini 6,5 - L'anima del centrocampo del Cittadella, non toglie mai il piede e non si intimidisce quando il livello agonistico si innalza. Si prende qualche fischio ma la sua è una prestazione di sostanza e quantità. (Dal 79' Siega sv).

Iori 6 - Anche per il capitano è una partita di sostanza, mostra i denti ai centrocampisti avversari. Sul finale della seconda frazione sfiora il colpo grosso, calcio di punizione che termina di un soffio a lato.

Branca 6 - Senza infamia e senza lode, svolge il compitino con sufficienza. Sfiora la gioia personale nel secondo tempo, un suo mancino in piena area di rigore viene disinnescato da Ravaglia. (Dal 90' Pasa sv).

Schenetti 5 - Non una grandissima prestazione per il trequartista di Venturato, per più di un tempo rimane perennemente in ombra. Si accende nel finale, sfortunato sul destro murato dal super intervento di Arini.

Strizzolo 5,5 - Sgomita tra le maglie della retroguardia della Cremonese, ingaggia un buon duello con Claiton creando qualche grattacapo al capitano della Cremonese. Calcia poco verso la porta di Ravaglia.

Panico 5 - Non riesce a rendersi praticamente mai pericoloso, viene servito poco dai compagni. In più di un'occasione viene beccato in posizione irregolare, fa rimpiangere l'assente Finotto. (Dal 78' Scappini sv).