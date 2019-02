Le pagelle del Cittadella - Paleari sufficiente, attacco abulico

© foto di Federico Gaetano

Paleari 6 - Capitola solo sul gol di Galabinov. Attento sulle conclusioni avversarie, il migliore tra i suoi.

Parodi 5 - Non trova il ritmo giusto. In difficoltà in marcatura, poco spinta in avanti.

Frare 5 - Sorpreso, come tutti i difensori, sul gol di Galabinov. Il giallo dopo 15' lo condiziona. Più volte messo in imbarazzo dalle punte dello Spezia.

Adorni 4.5 - L'espulsione costa la gara al Cittadella in fase di spinta. Doppia ammonizione evitabile.

Benedetti 5 - Spinge poco, in difesa è distratto e concede tanto agli attaccanti di Marino.

Settembrini 5.5 - Parte bene, poi si affloscia. Un po' meglio nella ripresa, ma ci si aspetta qualcosa di più dal suo talento. (Dal 60' Siega 5.5 - Poco spazio per pungere.)

Iori 5.5 - In mezzo al campo ben presto deve alzare bandiera bianca. Non riesce mai a contrastare i mediani liguri.

Proia 5.5 - Alterna cose buone ad altre meno. Soffre in fase di non possesso.

Schenetti 6 - Il meno peggio del reparto offensivo, ma esce dopo 53' per scelta tecnica. Dal suo estro poteva nascere qualcosa di insidioso. (Dal 53' Camigliano 5.5 - Non incide sul match.)

Moncini 5 - Pomeriggio negativo per l'attaccante che non trova la porta e spreca anzi una buona chance nel finale.

Diaw 5 - Tanto fumo e poco arrosto. Facilmente arginabile dalla difesa dello Spezia. (Dall'80' Panico s.v. - )