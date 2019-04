Risultato finale: Venezia-Cittadella 1-1

Paleari 6 - Spettatore per lunghi tratti del match, non può nulla sul gol di Modolo.

Cancellotti 6,5 - Spinge sulla fascia con caparbietà, spende molto e nella ripresa cala di intensità.

Adorni 6 - Gara attenta da parte dei centrali granata, che riescono a limitare al meglio i rifornimenti destinati a Bocalon. In occasione del gol perde la marcatura di Modolo che era tuttavia in posizione di offside.

Frare 6,5 - Agisce con intelligenza e tempismo riuscendo spesso ad anticipare gli avversari. Attento.

Parodi 6 - Lotta di spada più che di fioretto, non disdegnando qualche contrasto deciso.

Dal 25' s.t.: Benedetti 7 - Dà vivacità sulla fascia sinistra e va al cross infinite volte, fino a trovare l'assist perfetto per Panico.

Branca 7 - Molto propositivo, mantiene la lucidità fino ai minuti finali quando il suo apporto diventa fondamentale per cercare prima il pareggio, poi il sorpasso che però non si concretizza.

Iori 6,5 - Si divide tra compiti di interdizione e appoggi ai compagni nella costruzione della manovra offensiva.

Siega 6 - Prova a pungere in diverse occasioni, sfruttando le indecisioni della difesa avversaria, ma risulta un po' discontinuo.

Bussaglia 5,5 - Non sempre riesce ad incidere, restando in alcune occasioni ai margini della manovra.

Dal 30' s.t.: Panico 7 - Mossa decisiva da parte di Venturato, entra e porta subito scompiglio nel reparto arretrato dei lagunari. Gran tempismo in occasione del gol del pareggio.

Finotto 5,5 - Non fa sentire il suo peso in attacco come ci si aspetterebbe, cerca il dialogo con Diaw ma la difesa avversaria spezza spesso le trame offensive.

Dal 15' s.t.: Moncini 5,5 - Poco servito, fatica ad entrare in partita.

Diaw 6 - Si mette a servizio della squadra con generosità, ma talvolta manca di precisione.