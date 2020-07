Le pagelle del Cittadella - Panico gol illusorio, Ghiringhelli ingenuo

Queste le valutazioni date al Cittadella, sconfitto dal Chievo per 4-1.

Paleari 6 – In occasione del vantaggio clivense fa quel che può sul primo tentativo di Djordjevic, per poi alzare bandiera bianca sul successivo diagonale di Vignato. Limita i danni nella ripresa con buone parate.

Ghiringhelli 4,5 – Con due ammonizioni nel primo tempo per altrettanti falli su Vignato, lascia i suoi in dieci cambiando di fatto il corso della gara.

Perticone 6 – Gara dai due volti per il centrale difensivo, che limita nel migliore dei modi gli attaccanti clivensi nel primo tempo per poi soffrire decisamente di più dopo l’intervallo.

Camigliano 6 – La sua prestazione risulta molto simile a quella del compagno di reparto, dato che si fa apprezzare di più nella prima frazione di gioco. (Dal 59’ Adorni 6 – Entra nel momento di massima pressione del Chievo che, con due gol, chiude la partita)

Rizzo 5,5 – Spinge poco sulla corsia di sinistra e, soprattutto nel secondo tempo, fatica a contenere lo strapotere fisico di Ceter.

Gargiulo 5,5 – Si fa notare poco in fase offensiva e, a partire dall’inizio del secondo tempo, cala ulteriormente insieme al resto della squadra.

Iori 6 – In occasione del vantaggio, trova Diaw con un lancio illuminante dalle retrovie. Buone geometrie da parte dell’ex di giornata.

Vita 5,5 – Fatica nel confronto con i centrocampisti del Chievo, soprattutto dopo l’espulsione di Ghiringhelli e la conseguente inferiorità numerica. (Dal 59’ Bussaglia 5,5 – Ultima mezzora senza troppi squilli da parte sua)

Panico 6,5 – Mette a segno il gol dell’illusorio vantaggio, sfruttando l’assist di Diaw dopo la respinta di Semper. Viene sostituito ad inizio ripresa. (Dal 46’ Branca 6 – Un paio di spunti in avanti, in un secondo tempo opaco per tutto il Cittadella)

Luppi 5,5 – Non si vede molto nella prima parte di gara. Abbandona il campo per riequilibrare la squadra dopo il doppio giallo a Ghiringhelli. (Dal 43’ Frare 5,5 – Soffre esattamente come il compagno di reparto nel confronto con Vignato)

Diaw 6 – Sfrutta al meglio un lancio di Iori, servendo a Panico il pallone dello 0-1. Si fa notare anche per qualche intervento difensivo. (Dal 67’ De Marchi 6 – Gli arrivano davvero pochi palloni, in un finale in cui il Cittadella fatica ad attaccare)