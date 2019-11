Le pagelle del Cittadella - Pari grazie alla panchina sull'asse Panico-Luppi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6: bucato da Marrone senza poter opporre resistenza, trema sul palo di Vido. E’ attento quando si tratta di uscire in presa alta.

Ghringhelli 5: va in affanno quando viene puntato da Vido o da Messias, non va mai sul fondo per crossare in mezzo.

Frare 5.5: rischia tantissimo con un retropassaggio sciagurato fuori misura, per il resto non dà mai l’impressione di sicurezza.

Adorni 6: meglio rispetto al suo compagno di reparto, al punto da dover mettere più di una pezza anche sulle incertezze del reparto.

Bendetti 6: buona la spinta che garantisce sull’out mancino, efficace nelle diagonali difensive.

Vita 6: lotta in mezzo al campo, aizzando anche i compagni alla ricerca di un pareggio pesante su un campo difficile.

Pavan 6.5: ha la missione di non far rimpiangere Iori. E ce la fa alla grande, specialmente nel primo tempo. Cala un po’ alla distanza ma la sua resta una prestazione convincente.

Branca 6: corre un po’ a vuoto cercando di interrompere le trame di gioco del Crotone, ma nel complesso è una prova sufficiente.

D'Urso 5.5: sembra partire con il piede giusto, poi si spegne pian piano fino alla sostituzione intorno all’ora di gioco (dal 64’ Luppi 7: non fa tantissimo, ma quanto basta per rivelarsi decisivo e segnare il gol dell’1-1)

Rosafio 5.5: Diaw gli toglie un gol fatto, il senegalese però fa ben poco per crearsi altre occasioni (dal 65’ Panico 6.5: come Luppi, anche Panico entra bene e cambia volto all’attacco del Cittadella: suo l’assist per il pareggio)

Diaw 5: l’errore sotto porta a fine primo tempo è grave, così come l’episodio nella ripresa: tenta il colpo di testa da scoordinato, quando alle sue spalle c’era Rosafio messo meglio (dal 76’ Celar sv).