Le pagelle del Cittadella - Parodi in grande spolvero, Moncini spuntato

Risultato finale: Perugia-Cittadella 0-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Paleari 7 - Impegnato diverse volte dalle conclusioni del Perugia, è sempre lucido negli interventi che mantengono la porta inviolata.

Parodi 7 - Tanto lavoro nell'arginare Sadiq ma se la cava sempre bene e, nonostante il duello sia impostato sulla fisicità, non cade nell'errore di eccedere con l'agonismo.

Adorni 6,5 - Prestazione attenta e diligente, la diga centrale del Cittadella funziona bene e costringe gli attaccanti del Perugia a tentare la conclusione principalmente da lontano.

Camigliano 6 - Meno sicuro del compagno di reparto, ma comunque efficace, nel secondo tempo accusa un problema fisico che lo costringe a lasciare il campo.

Dal 15' s.t.: Drudi 6 - Si disimpegna bene nel coprire il forfait di Camigliano.

Benedetti 6,5 - Produce un'efficace pressione sulla fascia sinistra e si incarica di quasi tutti i calci piazzati. Generoso.

Settembrini n.g. - Un infortunio nei primi minuti lo costringe a lasciare subito il campo.

Dal 15' p.t.: Panico 5 - Costretto ad entrare a freddo, non riesce mai a mettersi in evidenza.

Pasa 6 - Ha principalmente compiti di interdizione, e fa pressing asfissiante soprattutto sulla minaccia Verre. Arcigno.

Branca 6 - Collabora con Pasa nella marcatura stretta a Verre, ma mostra anche qualche spunto interessante nelle ripartenze.

Siega 6,5 - Molto attivo in entrambe le fasi, si prende qualche rischio soprattutto nel finale con un intervento in area su Han, ma l'arbitro non ravvisa irregolarità. Propositivo.

Moncini 6,5 - E' poco servito nel primo tempo, ma riesce comunque ad impensierire Gabriel con alcune conclusioni. Firma l'occasione migliore per il Cittadella con una girata che solo un grande intervento del portiere brasiliano manda fuori.

Diaw 6 - Nel primo tempo è spesso protagonista della manovra offensiva del Cittadella, ma risulta un po' troppo falloso. Nella ripresa lascia il posto a forze fresche.

Dal 27' s.t.: Scappini 6 - Entra con la voglia di mettersi in mostra nello stadio della sua città ma non ha molta fortuna, anche per merito dell'attenzione difensiva degli avversari.