Le pagelle del Cittadella - Proia decide, attacco deludente

Risultato finale: Carpi-Cittadella 0-1.

Paleari 7 - Non è un goleador, ma alcune parate valgono quanto una rete. Compie tre interventi pazzeschi, che consentono al Cittadella di trovare la seconda vittoria in campionato.

Ghiringhelli 5.5 - In un paio di occasioni va in confusione, anche perché dalle sue parti Piscitella crea qualche problema di troppo.

Adorni 6 - Quando deve impostare non riesce ad aprire il gioco, ma per quanto riguarda le letture difensive non sbaglia nulla.

Drudi 6 - Come il compagno di reparto gioca una buona partita, gestendo tutti gli inserimenti dei trequartisti del Carpi.

Benedetti 6 - Compie entrambe le fasi senza problemi, chiude molto bene sulle giocate offensive dei padroni di casa. (Dal 60' Cancellotti 6 - Qualche difficoltà nel finale, ma comunque dà sostanza al centrocampo dei veneti).

Settembrini 6.5 - Si vede poco, ma recupera molti palloni fondamentali. In fase di non possesso diventa fondamentale, quando può va anche alla conclusione.

Iori 7 - Gestisce molti palloni, è il cervello di questa squadra. Nel finale pennella un cross fantastico per la testa di Proia.

Proia 7.5 - Decide il match con un inserimento incredibile. Moto perpetuo, in più di un'occasione crea pericoli. Nel tempo libero difende e dà una mano a tutta la squadra.

Schenetti 6 - Un paio di buone giocate, con due conclusioni verso la porta. Per il resto del match non si vede molto. (Dal 77' Siega 5.5 - Qualche decisione frettolosa, soprattutto in contropiede).

Finotto 5.5 - Cerca di fare reparto, ma la difesa del Carpi lo contiene molto bene. Poche occasioni da gol, non tira molto verso la porta difesa da Colombi.

Scappini 5.5 - Lotta e sgomita in mezzo al campo, ma negli ultimi sedici metri si vede davvero poco. (Dal 65' Strizzolo 6 - Fa salire la squadra e dà profondità alla manovra dei suoi).