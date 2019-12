Le pagelle del Cittadella - Proia-gol, Frare sfortunato

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Paleari 6 - Ha più di qualche colpa sul primo gol, ma riesce comunque a salvare più volte i suoi uscendo anche da libero.

Mora 5,5 - Un po' troppo imballato quest'oggi, costretto in difesa dagli inserimenti ospiti.

Frare 5 - L'autogol, involontario, pesa sulla sua prestazione. In generale però perde anche qualche duello di troppo.

Adorni 6 - L'unico a salvarsi in difesa, abile anche ad uscire palla al piede in situazioni complicate.



Benedetti 5 - Pesa, come per Frare, la palla scaraventata sul compagno per l'autogol. Crossa tanto, ma senza precisione.

Vita 5 - Gara davvero anonima per l'ex Cesena, che tocca pochissimi palloni e non è mai decisivo.

Dal 72' Proia 6,5 - Entra e segna il gol della speranza, poi inutile per il Cittadella. Ci mette, comunque, la grinta giusta.

Iori 6 - Ci mette tanta grinta il capitano, provando ad impostare. I suoi, però, non lo seguono.

Branca 5 - Tocca davvero pochi palloni, prova a salire ma senza farsi vedere più di tanto.

Dal 68' Gargiulo 6 - Si impegna, andando anche al tiro. Non riesce, però, a trovar fortuna davanti a Contini.

D'Urso 6 - Le azioni pericolose dei granata partono sempre dai suoi piedi. Abile nel servizio e anche nella conclusione.

Diaw 5,5 - Polveri bagnate per l'ex di turno quest'oggi. Conclude più volte verso la porta, senza incidere.

Rosafio 5 - Patisce un po' troppo la fisicità della difesa ospite, non toccando quasi mai il pallone ed uscendo ad inizio ripresa.

Dal 51' Luppi 5 - Stesso discorso fatto per Rosafio. Non tocca praticamente mai palloni decisivi.