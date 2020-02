Le pagelle del Cittadella - Proia migliore in campo, Diaw da doppia cifra

Risultato finale: Trapani-Cittadella 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6.5: un unico intervento, ma decisivo e prodigioso: il salvataggio su Colpani gli vale la sufficienza piena.

Mora 6: verso metà ripresa manda in apprensione la panchina per un problema fisico, ma stringe i denti e arriva al 90’.

Frare 6.5: preciso nelle chiusure e attento in posizionamento, bene anche quando deve cominciare l’azione da dietro.

Perticone 6: come il suo compagno di reparto non sbaglia praticamente nulla, anche perché gli attacchi del Trapani non sono particolarmente pericolosi.

Rizzo 6: cresce alla distanza, è nella ripresa infatti che il Cittadella comincia ad attaccare con più insistenza anche sulla corsia mancina.

Proia 7.5: la partita perfetta: gol da vera mezzala con il senso d’inserimento, assist da vero regista con il contagiri. E gara da centrocampista completo (dal 78’ Pavan 7: entra e segna con un bel colpo di testa: si dimostra una carta in più per Venturato).

Iori 6: non sbaglia un pallone, tenta sempre la giocata più semplice: il suo compito è quello di mantenere l’ordine, lo svolge alla perfezione).

Branca 6.5: prende un giallo record, dopo nemmeno un minuto, ma non si fa intimorire: gioca una gran partita, serve l’assist a Proia.

Luppi 6: quando taglia il campo diventa pericoloso, il problema è che è troppo discontinuo (dal 78’ Panico sv)

Diaw 7: non solo il gol, pregevole per freddezza, ma anche i movimenti e il sacrificio per la squadra: la doppia cifra è più che meritata (dall’82’ Rosafio 6.5: tocca praticamente un solo pallone, lo trasforma in oro sulla testa di Pavan)

Stanco 6: è l’attaccante ideale per far salire la squadra, si prende tante botte negli scontri aerei con i difensori del Trapani.