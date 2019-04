Le pagelle del Cittadella - Rimonta pazzesca, Panico migliore per distacco

Cittadella-Ascoli 2-2

Paleari 6 - Non ha eccessive colpe su entrambi i gol dell'Ascoli. Buona la risposta su Rubin in chiusura di tempo.

Cancellotti 5 - Ardemagni gli passa davanti sul secondo gol: la sua sfortunata deviazione, poi, è decisiva e inganna Paleari. Soffre quando Frattesi lo punta: il centrocampista romano ha completamente un altro passo.

Adorni 6 - Rischia un paio di volte palla al piede in fase di uscita dal pressing, ma ne esce sempre egregiamente. Disattento, così come Frare, nella marcatura su Valentini in occasione dello 0-1.

Frare 6 - Stesso discorso sul gol dell'iniziale vantaggio di Valentini, che si inserisce e salta indisturbato tra lui e Adorni. Sul 2-2 Lanni gli nega la gioia del possibile gol.

Benedetti 7 - Sempre molto ispirato nella metà campo avversaria: non è un caso che abbia fatto più cross di tutti in campionato. Entra nell'azione del 2-2 con un assist al bacio per Moncini, per di più col destro, il suo piede debole.

Proia 6 - Qualche ottimo spunto, ma è poco continuo nell'arco della partita (dall'85' Settembrini s.v.)

Iori 6,5 - Geometra perfetto, illuminante nel primo tempo l'assist a smarcare Panico, che a tu per tu con Lanni poi colpisce la traversa (dal 70' Pasa 5,5 - Nel finale le squadre si allungano e saltano gli schemi, ha poche palle giocabili. Rischia di farla grossa quando perde una sanguinosa palla in mezzo al campo: per sua fortuna l'Ascoli non la concretizza.)

Branca 5,5 - Meno pimpante e preciso del solito.

Schenetti 5 - SI muove tanto, soprattutto nelle prime battute, ma non è mai pericoloso. Giornata no per il numero 7, sostituito durante l'intervallo (dal 46' Scappini 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita. Pronti via segna il gol dell'1-2 che gli viene annullato per fuorigioco. Poco dopo ha l'occasione per entrare nel tabellino dei marcatori, ma si vede respingere il tiro da Lanni.)

Moncini 7 - Ha la possibilità di sbloccare il match ma non riesce a deviare in rete con un tap-in la traversa di Panico, merito anche di Valentini che gli si oppone con tutto il corpo. Nella ripresa è freddo sotto porta quando Benedetti gli offre la palla del 2-2, che lui di interno mette in rete.

Panico 8 - Il migliore in campo per distacco: non solo per la rete che riapre i conti, ma per l'atteggiamento, la grinta e tante altre giocate pericolose. Nel primo tempo - sullo 0-0 - è sfortunato e colpisce in pieno la traversa da pochi passi.