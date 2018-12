Le pagelle del Cittadella - Schenetti-Finotto positivi, male Strizzolo

Ascoli-Cittadella 1-1

Paleari 6 - Subisce gol solo su rigore ed è bravo a leggere le azioni degli avversari: le perfette uscite in scivolata fuori dall'area testimoniano ciò.

Cancellotti 6 - Dalla sua parte l'Ascoli non sfonda quasi mai.

Adorni 6 - Gara senza errori, si fa saltare solo una volta nel primo tempo.

Camigliano 6 - Inizia male, con un giallo dopo solo 2' di gioco. Nonostante il fardello del cartellino sulle spalle non si scompone e gioca con sicurezza.

Ghiringhelli 5,5 - In difficoltà sugli attacchi di Laverone, Addae e Ardemagni, che spesso si allarga dalla sua parte.

Settembrini 5,5 - Nella metà campo offensiva fa cose buone, come la rovesciata nella ripresa, ma dentro la sua area commette due gravi errori. Al 17' viene graziato nonostante la netta trattenuta su Beretta, che si ripete in fotocopia al minuto 23: questa volta l'arbitro lo punisce con il penalty.

Iori 6 - È il catalizzatore del gioco del Cittadella e dà equilibrio alla squadra. Nella ripresa su angolo sfiora anche il gol.

Branca 6,5 - Molto attivo sul centro-sinistra. I suoi traversoni tagliati sono sempre un pericolo.

Schenetti 7 - L'uomo in più del Cittadella con i suoi guizzi e strappi. Ha il merito di firmare il vantaggio iniziale con un tap-in facile facile dopo un tiro di Finotto (dall'83' Siega s.v.)

Strizzolo 5 - Al rientro dagli spogliatoi ha subito una clamorosa occasione davanti a Lanni: non solo la spreca ma viene anche ammonito per simulazione per aver cercato il rigore. Pochi minuti più tardi ha un'altra ghiotta occasione ma non la concretizza (dal 72' Panico 6 - Vivace e voglioso. Si fa vedere per un tentativo di rovesciata in area avversaria.)

Finotto 6,5 - È al rientro dopo uno stop, non è al meglio, ma gioca una partita di assoluto spessore. Suo il tiro che Lanni respinge sui piedi di Schenetti per il momentaneo 0-1 (dall'83' Scappini s.v.)