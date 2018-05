Le pagelle del Cittadella - Schenetti in gol, bene la difesa

Risultato finale: Carpi-Cittadella 1-1.

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Alfonso 6 - Non viene impegnato moltissimo durante il match, può fare davvero poco sul gol. Non si fa sorprendere nemmeno sui palloni alti.

Salvi 6 - Si vede più in fase difensiva che offensiva, ma comunque non lascia spazi e copre molto bene.

Varnier 6.5 - Molto bene sui palloni alti, non fa mai girare gli avversari. Eccellente nelle letture difensive.

Adorni 6 - Gestisce la linea difensiva insieme al compagno di reparto, concede molto poco agli avversari.

Benedetti 6 - Viene cercato moltissimo dai compagni di squadra, spende molto compiendo entrambe le fasi. (Dal 51’ Pelagatti 6 - Un paio di buone occasioni, anche se le marcature asfissianti lo fanno innervosire).

Settembrini 6 - Sbaglia una buona occasione, ma comunque si inserisce con costanza e continuità.

Pasa 6.5 - Uno dei più attivi a centrocampo, lascia poco spazio alle giocate degli avversari. E quando può dà una mano anche in attacco.

Bartolomei 5.5 - Meno brillante rispetto gli ultimi tempi, a parte un paio di occasioni si vede davvero poco.

Schenetti 7 - Suo il gol che apre le marcature, si muove davvero molto bene tra le linee. (Dal 75’ Chiaretti 6 - Entra con il piglio giusto, anche se gli concedono davvero poco).

Kouamé 6.5 - Si sacrifica come al solito, correndo moltissimo. A volte compie qualche sbavatura, ma gioca una buona gara.

Strizzolo 5.5 - Dà il via all'azione del gol con una sponda, da quel momento in poi non si vede più in attacco. (Dal 77’ Arrighini 6 - Ha sui piedi l'occasione della vittoria, ma la difesa del Carpi gli nega la gioia del gol).