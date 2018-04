Le pagelle del Cittadella - Schenetti indomabile, Salvi gioie e dolori

Salernitana 1-3 Cittadella

Andrea Schenetti

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Alfonso 6.5 - Salvato dal palo in occasione della magia di Rosina, non può nulla sull’incornata di Schiavi. Bravo nel finale a respingere il tiro di Kiyine.

Salvi 6 - Preciso a ribattere in porta il pallone dopo la traversa di Scaglia ma non altrettanto deciso dal dischetto nel secondo tempo.

Varnier 6 - Senza neanche grandi problemi argina Palombi e soci confermando di avere doti tecniche e caratteriali importantissime.

Scaglia 6.5 - Sfiora e propizia il gol del 2-0 colpendo la traversa impreziosendo una prestazione già di per sé sufficiente.

Benedetti 6 - Contiene bene gli attacchi di Sprocati e soci facendo attenzione a lasciare metri preziosi scoperti.

Bartolomei 6 - Bravo nelle vesti di collante tra difesa ed attacco, riesce sempre a centrare la giocata.

Iori 6.5 - Solito leader del centrocampo veneto, punta sulla semplicità per costruire in fase d’attacco. Dal 63’ Pasa 6- Il suo ingresso consente al Cittadella di recuperare metri.

Settembrini 6 - Meno vivace del solito, non riesce mai a rendersi concretamente pericoloso.

Schenetti 7.5 - Dopo pochi minuti va a segno con un preciso diagonale. Minaccia continua per la difesa campana, trafitta anche nel finale.

Arrighini 6 - Bestia nera dei campani, si “limita” a dare profondità alla squadra di Venturato. Dal 74’ Strizzolo sv.

Kouame 7 - Scalda i guantoni a Radunovic con una bordata che per poco non si trasformava in gol. Prestazione convincente dell’ivoriano che serve a Schenetti il pallone del 3-1.