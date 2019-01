Le pagelle del Cittadella - Schenetti super, Moncini non sbaglia

Risultato finale: Cittadella-Carpi 3-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6 - Normale amministrazione per il portiere del Cittadella, che rimane inoperoso per larghi tratti. Sempre attento quando viene chiamato in causa, non corre moltissimi pericoli. Sul rigore può fare davvero poco.

Ghiringhelli 6 - Partita di sacrificio, compie entrambe le fasi. Quando trova campo prova spesso l'accelerazione, è costretto ad uscire per via di un infortunio. (Dal 59' Cancellotti 5.5 - Entra bene in partita, ma nel finale concede un calcio di rigore agli avversari che avrebbe potuto riaprire tutto).

Adorni 6.5 - Sempre attento, concede pochissimo all'attacco ospite. Bene soprattutto sui palloni alti, non passa nulla.

Drudi 6 - Insieme al compagno di reparto chiude la difesa a doppia mandata, il Carpi non si vede quasi mai. Quantità e qualità, il punteggio finale parla chiaro.

Benedetti 6 - Non affonda moltissimo, ma gestisce molto bene le due fasi. Scelte misurate e giocate mai forzate, qualche sbavatura ma niente di più. (Dall' 88' Proia s.v.).

Settembrini 6.5 - Solito dinamismo per il centrocampista numero 8, i suoi movimenti non danno mai punti di riferimento. E in due occasioni sfora anche il gol. Nel finale confeziona l'assist per la rete di Panico.

Pasa 7 - Fa un lavoro oscuro non indifferente, gioca tantissimi palloni durante tutto il match. Si trasforma anche in assist man, servendo il pallone del 2-0 a Schenetti.

Branca 6.5 - Nel primo tempo è imprendibile, ogni volta che prova ad affondare crea pericoli. Nella ripresa cala il ritmo, ma è fisiologico quando giochi a simili velocità.

Schenetti 7.5 - Nei primi minuti inizia a prendere le misure calciando in porta e creando diversi pericoli. Quando si muove tra le linee manda in confusione la retroguardia del Carpi. Sul gol nulla da aggiungere, una precisione simile non si vede spesso sui campi di B.

Moncini 7 - Gioca la sua prima partita e apre le danze con un gol da vero opportunista. Ma la rete è soltanto la parte finale della sua prestazione: giocate, sponde e colpi di testa, fa praticamente reparto da solo. (Dal 70' Panico 7 - Venturato lo manda in campo per dare imprevedibilità, lui ricambia con un gol pesantissimo).

Finotto 6 - Sfortunato in un paio di occasioni, battezza anche la traversa con un tiro violentissimo. In alcune giocate poteva fare qualcosina di più, ma si vede che è nella giusta condizione.