Le pagelle del Cittadella - Schenetti vivace, centrocampo contratto

Risultato finale: Lecce-Cittadella 1-1

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Paleari 6,5 - Capitola soltanto sul rigore ben eseguito di Mancosu. Per il resto, solo note liete: garanzia assoluta nelle uscite, ipnotizza Palombi lanciato a rete, sventa l'autorete di Frare.

Ghiringhelli 5,5 - Buona dose di spinta abbinata però ad una complessiva inconcludenza. È sovente ingabbiato sul binario di competenza e sbaglia qualche appoggio apparentemente semplice. Abbandona il campo in avvio di ripresa per un fastidio fisico. (Dal 49' Proia 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Frare 6 - Luci e ombre: qualche buon disimpegno alternato a goffaggini da brividi (vedasi l'autorete scongiurata da Paleari). Ago della bilancia che pende oltre la sufficienza per la sponda aerea capitalizzata da Strizzolo.

Drudi 6 - Nel finale è in debito d'ossigeno, ma non molla di un centimetro. Resta in campo fino al triplice fischio e s'arrangia come può insieme a Frare. Accarezza la gioia personale con una giocata da diez in area.

Benedetti 5,5 - Pronti via e mette al centro uno spiovente velenoso, vanificato dalla girata difettosa di Scappini. Premessa incoraggiante che non ha però seguito: le sgambate a sinistra si fanno sempre più rade, nelle battute finali prevale la prudenza, che lo induce a limitare il proprio raggio d'azione nella metà campo granata.

Settembrini 5 - Prova anonima: diverse imprecisioni in mezzo al campo e apporto minimo alla costruzione veneta. Poco dopo l'ottantesimo rimedia un cartellino giallo, per poi dirigersi dopo una manciata di secondi verso la panchina, per lasciare il posto a Siega. (Dall'83' Siega s.v.).

Iori 5,5 - Protagonista negativo con il fallo di mano che procura il rigore. È comunque il più vivace a centrocampo: prova a concludere dalla distanza, smista in cabina di regia e scuote i suoi nelle fasi di flessione.

Branca 5 - Pochissima sostanza nelle due fasi. Lontano dai riflettori quando il Cittadella preme, troppo leggero in interdizione. Incursioni sistematicamente schermate dagli avversari.

Schenetti 6,5 - Raccorda mediana e attacco, inietta vivacità e fluidità ad un attacco spesso troppo statico. La sorte non l'assiste quando prende la mira da fuori: un destro dai venticinque metri murato da Vigorito l'occasione più nitida che capita sui suoi piedi.

Scappini 5 - Esordisce con la sponda di tacco per Schenetti, si perde gradualmente, spezzando la connessione con Finotto. Non produce pericoli sostanziali sotto porta, esce dal campo a quindici minuti dal termine. (Dal 74' Strizzolo 6,5 - Agguanta il pari con un colpo di testa in tuffo).

Finotto 6 - Gara a due facce: dopo un primo tempo in ombra sale in cattedra nella ripresa. Solleva un lob con il destro ribattuto con il braccio da Meccariello: potenziale spartiacque nella gara non ravvisato da Giua.