Le pagelle del Cittadella - Serata da dimenticare, grave ingenuità di Parodi

Verona-Cittadella 3-0

Luca Parodi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Paleari 6,5 - Nonostante i tre gol dimostra, ancora una volta, tutte le sue doti, compiendo almeno due interventi strepitosi nel primo tempo ed evitando un passivo peggiore.

Parodi 4 - Commette una grave ingenuità facendosi espellere ad inizio ripresa con un intervento evitabile, mettendo in grave difficoltà i suoi compagni.

Frare 5 - Non può nulla nella serata di grazia degli attaccanti gialloblù. Si lascia prendere d'infilata da Zaccagni in occasione del vantaggio, mentre in occasione del tris Laribi lo svernicia.

Adorni 5,5 - Buone chiusure del centrale granata, che regge bene l'urto fino all'ultima mezz'ora, quando l'assedio scaligero si fa troppo pressante. Di Carmine anticipa ogni sua giocata sul raddoppio inventandosi una prodezza incredibile.

Rizzo 6 – Ci mette l'anima, correndo, accorciando, ripiegando e spingendo fino alla fine. Cala progressivamente lasciando ampi spazi nel finale.

Siega 5,5 - Non si sottrae mai alla battaglia ma è spesso troppo frettoloso nelle giocate. Subisce un intervento scomposto di Bianchetti che lo costringe al cambio. Dal 50' Proia 4 - Guadagna il secondo rosso personale nei play-off con due interventi sconsiderati.



Iori 5,5 - Anche il capitano incappa in una serata no, frutto anche dell'ottimo lavoro in pressing del centrocampo scaligero che ne limita il l'azione. Diverse aperture sbagliate, qualcosa di insolito per uno come lui. Dal 76' Schenetti 5 - Gioca pochissimi palloni nell'assedio finale veronese e il suo ingresso non lascia traccia alcuna.

Branca 6 – Solito dinamismo al servizio della squadra, anche se risulta meno efficace del solito. Recupera diversi palloni e prova ad innescare qualche ripartenza, ma predica nel buio.



Panico 5 - Doveva essere il guastatore della squadra di Venturato, ma non si accende praticamente mai. Prova a non lasciare riferimenti alla retroguardia del Verona, che però lo scherma bene e non gli concede nulla.

Moncini 5 - I centrali scaligeri lo annullano, complici gli scarsi rifornimenti che giungono in avanti. Lascia il campo dopo l'inferiorità numerica. Dal 64' Cancellotti 5 - E' dal suo lato che arrivano i maggiori pericoli nell'ultima mezz'ora, compresa l'azione che porta al raddoppio.

Diaw 6 - Uno dei pochi a crederci fino alla fine, dando profondità alla squadra e pressando sempre il portatore di palla avversario. Nel primo tempo ci prova con un diagonale fuori misura, nella ripresa tenta addirittura la sforbiciata ma senza fortuna. Premiato, però, lo spirito guerriero.