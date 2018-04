Le pagelle del Cittadella - Super Paleari, Schenetti poco concreto

Risultato finale: Parma-Cittadella 0-0

© foto di Federico Gaetano

Paleari 7 - Compie almeno quattro interventi decisivi che fanno restare il Cittadella in partita e che regalano il punto ai venirti.

Pelagatti 5,5 - In difficoltà quando è preso in velocità. Prova ad appoggiare l'azione offensiva, ma ci riesce meno rispetto al compagno dall'altra parte del campo.

Adorni 6 - Prova ordinata in una gara non facile, dove il Cittadella era chiamato all'emergenza proprio in difesa.

Varnier 6,5 - Molto concentrato per tutta la partita, dove concede poco agli attaccanti del Parma. Buona personalità per un '98, ne sentiremo parlare.

Pezzi 5,5 - Qualche pallone interessante in avanti in transizione offensiva, ma è da rivedere in fase di ripiegamento, visto che subisce le iniziative del Parma dalle sue parti.

Settembrini 6 - Offre un certo appoggio alle azioni offensive degli ospiti, anche se talvolta è un po' irruento. Nel complesso una prova positiva. Dal 71' Lora 6 - Aiuta i suoi principalmente in fase di non possesso.

Iori 6 - Appare un po' nervoso, ma prova a mettere ordine nel centrocampo granata. Orchestra il gioco dei suoi con una certa qualità.

Pasa 5,5 - Nel duello con Munari soffre ed è spesso costretto a rincorrere. A volte in ritardo sui raddoppi. Dal 63' Bartolomei 6 - Entra subito bene, andando vicino al gol. Col passare dei minuti si dedica maggiormente alla fase di contenimento.

Schenetti 5,5 - Nel primo tempo è tra i più in palla, essendo protagonista di diversi contropiedi, ma pecca di concretezza. Nella ripresa si spegne.

Strizzolo 6 - Gioca molto di sponda e prova a mettere in difficoltà i difensori crociati con la sua stazza. Ci riesce però parzialmente, perché non riesce praticamente mai ad andare al tiro.

Arrighini 5,5 - Gara di grande sacrificio, dove è chiamato a dialogare con i compagni di reparto giocando spesso lontano dalla porta. Con il passare dei minuti cala il suo rendimento. Dal 80' Vido 6 - Ha una grande chance nel finale. Nel complesso è un ingresso positivo, aiuta a tenere alta la squadra e guadagna secondi preziosi.