Le pagelle del Cittadella - Timbro di Iori, Kouamé non punge

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 1-1

Alfonso 7 - Travolge Juanito Gomez, opponendosi con un gran riflesso al destro dagli undici metri di Brighenti. Lo spagnolo lo trafigge sul secondo rigore. Nella ripresa prodigioso il suo riflesso sulla girata di Scappini.

Pelagatti 6 - Sorveglia la corsia di destra. Fatica a trovare il giusto piglio per proporsi, inserendosi senza soluzione di continuità. Apporto concreto e prezioso, però, in fase di contenimento.

Scaglia 6 - Compone un duo solido insieme a Varnier. Interviene prontamente sui palloni scodellati dalle fasce, argina efficacemente, quando possibile, i centravanti della Cremonese.

Varnier 6 - Mette un rammendo su diverse iniziative grigiorosse, pericoloso sugli sviluppi di un piazzato con un tacco volante, addomesticato da Ujkani. Intesa ok con il compagno di reparto.

Salvi 5 - Aggancia Cinaglia, procurando il secondo rigore. Penalty inesistente, ma si prende un rischio di troppo che paga a prezzo carissimo. Vulnerabile sulle discese nel primo tempo del laterale avversario.

Settembrini 6 - Qualche imprecisione, ma più di tutti si prende la briga di verticalizzare, provando a guadagnare un tempo di gioco. Buon coinvolgimento nelle scorribande venete.

Iori 6,5 - Timbra il pareggio con una torsione di testa. Metronomo del centrocampo del Cittadella, detta i ritmi, provando a rendere più fluida la manovra granata.

Pasa 5,5 - Qualche discreto intercetto in mezzo al campo, ma è lieve il suo sigillo sulla gara. Poco coinvolto nella costruzione di gioco veneta, pecca d'imprecisione in un paio di frangenti. (Dal 61' Bartolomei 5,5 - Nessuna iniziativa dopo l'ingresso).

Schenetti 5,5 - Squillo di mancino che impegna Ujkani. Inoffensivo in alcune fasi di gara, quando sparisce dai radar, contribuendo ad appiattire l'attacco del Cittadella.

Vido 5,5 - Prova in crescendo, ma si accende quando è forse troppo tardi: il miracolo di Ujkani sul suo destro squillante gli strozza in gola l'urlo di gioia per il gol. Venturato gli preferisce Arrighini per il quarto d'ora finale di gara. (Dal 76' Arrighini s.v.).

Kouamé 5 - Braccato da Marconi, che non gli dà tregua. Di tanto in tanto prova a sganciarsi alla ricerca di nuovi pertugi, ma non conclude alcunché. Sostituito da Venturato all'intervallo. (Dal 46' Strizzolo 6 - Un paio di lampi dopo l'ingresso).