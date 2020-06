Le pagelle del Cosenza - Asencio caparbio, Báez pressing costante

Risultato finale: Cosenza-Trapani 2-2.

Perina 6,5 - Intuisce l'angolo di battuta di Taugourdeau ma può soltanto sfiorare il pallone. Fa vedere qualche uscita non impeccabile, ma si prende la soddisfazione di confezionare direttamente su rinvio l'assist che vale il 2-2.

Capela 6 - Il Trapani non è irresistibile sulla sua corsia di competenza e spesso si deve accontentare di tentativi dalla distanza. Sopperisce adeguatamente all'assenza di Idda.

Schiavi 6 - Leggera ma ingenua la trattenuta su Piszczek, cerca subito di farsi perdonare guadagnando il rigore in area opposta che tuttavia viene parato da Carnesecchi. Occhiuzzi decide di sostituirlo per non fargli rischiare il secondo cartellino. Dal 16' s.t.: Monaco 6,5 - Entra bene in partita facendo buona guardia su Evacuo.

Legittimo 5,5 - Interviene in ritardo con la chiusura su Dalmonte concedendo all'avversario lo spazio necessario per infilare il 2-0. Si tratta della sbavatura più evidente in una gara tutto sommato sufficiente. Dal 28' s.t.: Carretta 6,5 - Il suo ingresso comporta una maggiore freschezza e vivacità nella manovra offensiva del Cosenza nel finale di partita. Mossa azzeccata da parte di Occhiuzzi.

Casasola 6,5 - Cresce con il passare dei minuti e nel finale di primo tempo confeziona un ottimo assist per Báez. Impegna costantemente Grillo che non esita a fermarlo anche con le cattive. Dal 20' s.t.: Corsi 6 - Contribuisce alla tenuta nell'intenso finale di partita, in particolare si occupa di controllare le sfuriate di Odjer.

Bruccini 5,5 - Troppo debole il suo tiro dal dischetto, il peso dell'errore condiziona il resto della prestazione. Dal 1' s.t.: Sciaudone 6 - Con il suo ingresso il Cosenza recupera incisività nella zona del centrocampo.

Broh 6 - Qualche iniziativa nel primo tempo dal suo piede, ma talvolta difetta di precisione. Nella ripresa si occupa soprattutto dell'interdizione.

Bittante 6,5 - Diversi cross ed occasioni create in particolare nel secondo tempo, con anche una traversa colpita con un pallonetto.

Machach 6 - Vivace nella prima parte di gara, impegna costantemente gli avversari sulla sua fascia di competenza, anche se non sempre le sue iniziative si concretizzano. Nella ripresa Occhiuzzi decide di inserire una punta di peso. Dal 1' s.t.: Rivière 6 - Volenteroso ma non sempre concreto, segna e festeggia il 2-2 che viene però annullato per fuorigioco.

Asencio 7 - Caparbio nel portare avanti il contropiede che si traduce nel gol di Báez, sceglie bene il tempo per servire l'inserimento di Casasola. Nel finale sfrutta un errore del centrocampo granata su rinvio di Perina, prende in controtempo la difesa e segna un gol vitale per il Cosenza.

Báez 7 - Pressione costante dal 1' al 96', vola sulla fascia sinistra costringendo spesso gli avversari a rincorrere. Decisivo il suo inserimento per la rete che tiene vivo il Cosenza.