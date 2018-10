Le pagelle del Cosenza - Baez decisivo, errore decisivo di Saracco

Risultato finale: Carpi-Cosenza 1-1.

Saracco 5.5 - L'errore sul tiro di Jelenic è praticamente decisivo. Non una buona prova, un errore troppo grossolano da parte del portiere del Cosenza.

Corsi 6 - Limita molto bene le giocate sulla corsia esterna da parte dei padroni di casa. Difficilmente lascia spazio a chi va sul fondo.

Idda 6.5 - Tolta l'ammonizione, spesa bene su Arrighini, gioca una buonissima prova. Sempre in anticipo, non sbaglia nulla.

Dermaku 6 - Un po' meno preciso rispetto al compagno di reparto, ma limita due attaccanti come Mokulu e Arrighini.

D'Orazio 7 - Uno dei migliori in campo, non si ferma praticamente mai. La fascia è tutta sua, domina durante tutto il match.

Bruccini 5 - Troppi errori in mezzo al campo, lascia spazi agli avversari. Male anche in fase di impostazione.

Verna 5.5 - Sbaglia qualche giocata di troppo, soprattutto nel finale. Spesso non riesce ad imporre il proprio gioco. (Dal 78' Baez 7 - Entra in campo e cambia marcia alla squadra, segnando il gol decisivo).

Garritano 6 - All'inizio sbaglia qualcosa di troppo, poi alza il ritmo e riesce a coprire meglio la sua zona di campo.

Mungo 6.5 - Molto propositivo tra le linee, sbaglia davvero poco. Bene anche in fase di non possesso.

Di Piazza 5 - Nel primo tempo si divora un'occasione incredibile. Da quel momento in poi non si vede più. (Dal 61' Tutino 6 - Non è incisivo in zona gol, ma è molto propositivo. Bene dal punto di vista mentale).

Maniero 5.5 - Ha poche occasioni da gol, lo servono davvero poco. Ma sembra essere meno incisivo del solito, sbaglia qualche pallone di troppo. (Dal 70' Baclet 6 - Lotta e scalcia, non sbaglia nulla. Un po' macchinoso in alcune giocate, ma efficace nell'ultimo passaggio).