Le pagelle del Cosenza - Báez si accende nella ripresa, Bruccini spavaldo

Risultato finale: Cittadella-Cosenza 1-3.

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Non può nulla sul missile terra-aria di Vita, mentre è la traversa a salvarlo sul tiro di Luppi. Sono le uniche occasioni da gol create dal Cittadella, che progressivamente si spegne.

Corsi 5,5 - Il duello con Benedetti lo vede talvolta in affanno, Braglia preferisce inserire un più fresco Bittante per tentare di riaprire la gara nella ripresa. Dal 1' s.t.: Bittante 6 - Va meno in difficoltà rispetto a Corsi, ma è anche avvantaggiato dalla minore verve del diretto avversario.

Idda 6 - Attento e preciso nelle chiusure specialmente quando la gara si fa più intensa. Spende bene il suo fallo tattico.

Monaco 6 - Fa buona guardia su Diaw, ma è costretto a lasciare il campo anzitempo per una zuccata rimediata dal compagno Kanouté. Dall'11' s.t.: Capela 6 - Entra bene in partita e non fa sentire la mancanza di Monaco. Diligente.

Legittimo 6 - Tampona come può la fascia sinistra ma Vita è un cliente piuttosto difficile. Nella ripresa il Cittadella allenta la morsa e può difendere con maggiore tranquillità e ordine.

Sciaudone 6 - E' l'autore dell'unica occasione da rete del Cosenza nel primo tempo. Macina chilometri a centrocampo per cercare di mantenere sempre il dialogo con gli attaccanti.

Bruccini 7 - Prende per mano il Cosenza e lo porta a recuperare una partita che nel primo tempo sembrava saldamente in mano agli avversari. Ottimo tempismo nell'inserimento sull'1-1 e grande freddezza dal dischetto.

Kanouté 6 - Nel primo tempo si fa notare soprattutto nei duelli fisici a centrocampo, mentre nella ripresa riesce a proporsi anche in avanti, anche se non sempre con la dovuta precisione. Dal 39' s.t.: Greco n.g. - Mette l'esperienza a servizio della squadra nei minuti finali.

Carretta 5,5 - Si vede a tratti, specialmente nel primo tempo, poi trova più continuità e contribuisce alla manovra, senza però mai rendersi realmente pericoloso.

Rivière 6 - Non arriva quasi mai ad impensierire Paleari, ma lavora per tenere alta la squadra e serve ai compagni di reparto alcuni palloni molto interessanti.

Báez 7 - Dopo un primo tempo sornione si accende nella ripresa e manda in crisi la retroguardia granata. Un gol meraviglioso impreziosisce la sua prestazione.