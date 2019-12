Le pagelle del Cosenza - Baez vola, Machach onnipresente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le pagelle del Cosenza, che oggi è sceso in campo nell’anticipo del boxing day contro l’Empoli. La gara è terminata 1-0 in favore degli uomini di Pietro Braglia. Ecco le valutazioni dei giocatori calabresi:

Perina 7 Ordinaria amministrazione per il portiere nel primo tempo, poco impegnato ma sempre lucido negli interventi. Nella ripresa attento sulla doppia conclusione di La Gumina, strepitoso sul colpo di testa di Mancuso.

Legittimo 6,5 E’ bravo a contrastare gli attacchi di un Empoli che non arriva mai a graffiare nel primo tempo. Si conferma nella ripresa, positivo.

Monaco 6,5 Si immola per deviare il tiro di Ricci al 9’ ed è un salvataggio importante. Da quel momento non sbaglia niente (dal 40’ st Capela sv - Poco impegnato).

Idda 6,5 Positivo il suo contributo da terzo centrale anche se meno appariscente rispetto agli altri due compagni di reparto nella prima frazione. Emerge nel secondo tempo, quando il gioco si fa duro.

D’Orazio 7 Buoni cross dalla fascia sinistra e falcate che mettono in difficoltà la retroguardia empolese. Ottimi guizzi, non sempre compresi dai compagni di squadra.

Broh 6 Lavoro sporco per lui ma il suo contributo si avverte durante i 90’.

Bruccini 6,5 Gioca da capitano ed è un buon supporto nelle azioni dei padroni di casa. Si fa ammonire per un fallo nel primo tempo: era diffidato, salterà il big match contro la Juve Stabia.

Corsi 6 Buon supporto sulla destra con diverse imbeccate per gli attaccanti. Contributo importante per la squadra (dal 33’ st Bittante 6 Sufficiente il suo contributo).

Machach 7 Il suo contributo si vede in fase di costruzione di gioco, soprattutto in quella di contenimento dove è bravo a mettere la museruola a Ricci (dal 20’ st Pierini 6 - Impatto subito positivo per il neo entrato, si divora un gol clamoroso al 93’ che avrebbe potuto chiudere in anticipo la contesa).

Riviere 6,5 Sul gol del momentaneo vantaggio c’è il suo zampino, dato che confeziona un cross perfetto per consentire a Baez di colpire.

Bàez 7 Gol da attaccante vero, bravo a infilarsi tra Pirrello e Romagnoli e insaccare da posizione ravvicinata.