Le pagelle del Cosenza - Bene la difesa, polveri bagnate in avanti

Cosenza-Salernitana 0-0

Matteo Legittimo

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 – Mai realmente chiamato in causa, ma si mostra attento nelle uscite.

Idda 6 – Jallow non è un cliente facile, ma se la cava senza particolari patemi.

Dermaku 6,5 – Ingaggia un duello maschio con Djuric, senza soffrire mai.

Legittimo 6,5 – Ottima prestazione del centrale ex di turno, sempre puntuale in chiusura.



Corsi 5,5 – Si propone meno del solito, ma limita le scorribande del dirimpettaio Vitale.

Bruccini 5,5 – Tanta corsa da parte del centrocampista rossoblù, che si fa notare poco in costruzione, mentre si rende più utile in ripiegamento.

Palmiero 5,5 – Limitato dalla marcatura a uomo di Anderson, fatica a trovare la giusta posizione in campo. Prova qualche conclusione dalla distanza ma senza precisione.

Mungo 6 – Volitivo il numero 7, che gioca tanti palloni, ma non riesce a trovare i giusti varchi per i compagni. Dal 64' Baclet 6 – Dona tanta vivacità alla

D’Orazio 6 – Più propositivo di Corsi, ma non sempre preciso nei traversoni. Concede poco in difesa.

Tutino 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo senza concedere riferimenti alla difesa granata, pur senza trovare il guizzo giusto. Dal 79' Baez sv

Maniero 5 – Tanto lavoro oscuro per il numero 19, che viene francobollato per tutta la gara da Migliorini che lo annulla. Dal 65' Garritano 5,5 - Si fa vedere poco. Guadagna anche un giallo evitabile per un gesto di reazione.