Le pagelle del Cosenza - Brilla Casasola, Asencio alla Holly e Benji

Perina 6,5 - Miracoloso su Rizzo nel primo tempo, bravo e fortunato su Marras nel secondo. Prestazione solida.



Casasola 7 - Attaccante aggiunto. Copre benissimo in difesa, mette cross in quantità industriale in avanti. Giocatore di categoria superiore.

Capela 6,5 - Non fa toccare un pallone a Braken prima e a Ferrari poi. Solidissimo.

Idda 6,5 - Spalla perfetta per il compagno di reparto. Sicurezza vera e propria.

D'Orazio 6 - Mezzo punto in meno per il giallo preso con diffida. Per il resto spinge davvero tantissimo.

Bruccini 7 - Capitano vero, si fa trovare in avanti con una prontezza invidiabile e mette tanto carisma.

Kanouté 6,5 - Imposta e dà superiorità numerica con il suo fisico imponente. Grande gara.

Dall'89' Prezioso sv -



Sciaudone 6,5 - Gara di sostanza, con tanti inserimenti nel primo tempo.

Carretta 6,5 - Prestazione di sacrificio per l'ex Ternana, che apre tanti spazi per Asencio coi suoi dribbling.

Dal 90' Schiavi sv -



Asencio 8 - Il secondo gol è tra i più belli siglati in B negli ultimi anni, con una gran rovesciata in stile Holly e Benji. Centravanti implacabile, quello che serviva per dare un po' di fiato a Riviere.

Pierini 6,5 - Assistman perfetto oggi, il giovane di casa Sassuolo. Ispiratore ideale per Asencio.

Dal 71' Baez 6 - Deve tenere il pallone su e lo fa, adempiendo al compito assegnatogli da Pillon.