Le pagelle del Cosenza - Bruccini goleador, instancabile Carretta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perina 6 - Spettatore non pagante per larghi tratti della gara, si fa comunque trovare pronto quando chiamato in causa.

Bittante 5,5 - Passi indietro rispetto alla gara col Cittadella: si vede poco e sbaglia parecchio su alcune situazioni.

Dall'82' Corsi sv

Capela 6,5 - Tranquillo, tranquillissimo nei duelli fisici. Straripante ed ottimo in elevazione, una sicurezza.

Idda 6 - Meno appariscente del compagno di reparto, ma comunque ottimo in fase di contenimento.



Legittimo 6,5 - Contiene benissimo uno straripante Dickmann, vincendo tutti i duelli e ringhiando sugli avversari.

Bruccini 7 - Ne fa uno e gliene annullano un altro: sarebbe stato il quarto gol in due partite per la mezzala, arrivata forse troppo tardi in una B in cui ha dimostrato di poter stare benissimo.

Kanouté 6,5 - Imposta, contiene, recupera palloni e gestisce i tempi. Va anche vicino al gol con una gran botta.

Sciaudone 6 - Meno appariscente in termini di giocate, ma il migliore in quanto a grinta e garra. Prestazione solida dell'ex Bari.

Carretta 6,5 - Generosissimo, esce sfinito dopo aver corso per tre. Alle volte impreciso, ma quanti pericoli per gli avversari.

Dal 71' Pierini 6,5 - Per un pelo non trova il bersaglio grosso con un tiro a giro da dentro l'area, ma viene murato da un ottimo Vaisanen.

Riviere 6,5 - Fa vedere classe superiore, com'è normale per un centravanti come lui. Oggi, però, gli capitano davvero poche occasioni per incidere veramente. Non demerita, comunque, in generosità.

Dal 70 Litteri 5,5 - Rientra dopo un'assenza prolungatasi dalla prima giornata, facendo però davvero poco in 20 minuti più recupero.

Baez 6,5 - A volte decisivo, altre volte fumoso. Ha un passo in più, ma si culla un po' troppo in determinate situazioni.