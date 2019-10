Le pagelle del Cosenza - Carretta ci prova, Litteri isolato

Risultato finale: Virtus Entella-Cosenza 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perina 6,5 - Se il Cosenza può giocarsi le sue carte fino all'extra-time buona parte del merito è suo. Il prodigio nel primo tempo su Poli viene compensato dal gol-vittoria del difensore, sul quale non ha colpe. Decisivo anche su un destro piazzato di Schenetti.

Corsi 5,5 - Pronti via e s'iscrive alla lista dei cattivi per un fallo tattico su De Luca. Imprevisto nefasto, che lo induce alla prudenza in ogni disimpegno per evitare situazioni limite. Soffre il giusto le incursioni di Crialese, ma in appoggio alla manovra combina poco.

Capela 5 - Gli occorre un po' di rodaggio per prendere le distanze: al nono si perde De Luca, che spreca. Una manciata di secondi più tardi Paolucci se lo beve e va in porta. Rischia meno a lungo andare, ma non è sempre lucido quando l'Entella accelera.

Idda 6 - Non delude, in una serata comunque amara per i suoi. Capela non è un riferimento solido, lui si arrangia come può e non commette errori gravi. Tra i pochi a non capitolare.

D'Orazio 5,5 - In difficoltà per buona parte del match: Sernicola lo mette sotto torchio finché ne ha, e lui non sembra trovare particolari contromisure. Alza il baricentro per l'assalto finale, senza sortire effetti.

Bruccini 5 - Sembra quasi nascondersi: non è reattivo in intercetto e partecipa poco alla manovra. L'aggravante è la marcatura leggera su Poli, che all'ottantunesimo lo sovrasta a centro area e fa uno a zero con un colpo di testa.

Greco 5 - Vien da chiedersi perché Braglia non decida di sostituirlo prima: diversi palloni persi, uno dei quali manda in porta Schenetti, che per sua fortuna si divora un gol già fatto. (Dal 76' Broh s.v.).

Kanouté 5 - Passi l'importanza di avere muscoli e centimetri in mezzo al campo (filtro che non sempre funziona a meraviglia), ma in transizione sbaglia spesso e volentieri la scelta. Una conclusione per tempo, entrambe alle stelle. Braglia lo richiama per primo alla base. (Dal 57' Trovato 5,5 - Non riesce ad incidere dopo l'ingresso).

Carretta 6 - Il più attivo del tridente: spinge, lotta e prova a stanare la difesa avversaria. Poco prima di uscire spaventa i liguri con un colpo di testa che termina alto non di molto. (Dal 65' Rivière 5,5 - Pochi spunti nel finale).

Litteri 5 - Nella prima metà finisce spesso isolato al centro del tridente: s'iscrive al match dopo sette minuti con una percussione seguita da un radente di destro che impegna il giusto Contini. Soffre un po' la linea a tre e non è sempre puntuale nel lavoro di sponda.

Baez 5 - Fa il solletico a Contini, si sbatte ma fatica a determinare in zona gol. Il serbatoio si svuota prima del novantesimo: stringe i denti e contribuisce come può al forcing dopo il gol di Poli.