Le pagelle del Cosenza - Carretta trascinatore, Perina è un muro

Risultato finale: Frosinone-Cosenza 1-1

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - C’è la sua firma sul punto portato a casa dal Cosenza questo pomeriggio. Salva il risultato in almeno due occasioni.

Capela 5.5 - Braglia è particolarmente scontento del primo tempo della squadra ed è lui, insieme a Riviere, a pagarne le conseguenze all’intervallo. Dal 46’ Idda 6 - Bravo a soffrire con i compagni quando il Frosinone si fa pericoloso con una certa continuità.

Monaco 6.5 - Costretto in più circostanze a mettere una pezza sugli inserimenti in area degli uomini del reparto avanzato del Frosinone.

Legittimo 6 - Da quel lato il Frosinone cerca di far male con i continui inserimenti che creano non poco fastidio. Prova a limitarli come può.

Bittante 5.5 - Macchia una buona prestazione con la trattenuta che porta al rigore per il Frosinone nel primo tempo. Prova a farsi perdonare con grande sacrificio in entrambe le fasi

Kone 5 - Spesso impreciso negli appoggi e troppo frenetico in interdizione, concedendo palle inattive importanti per gli avversari.

Bruccini 6 - Intercetta diversi palloni e dà un grosso aiuto ai compagni della difesa quando c’è da soffrire.

D’Orazio 6 - Si propone con continuità in avanti, senza dimenticare la fase difensiva, nella quale non può permettersi disattenzioni sugli inserimenti di Paganini. Dal 63’ Corsi 6 - Partecipa al forcing senza però riuscire a battere Perina.

Carretta 7 - Trascinatore del Cosenza. Da solo riesce a creare scompiglio fra i difensori del Frosinone e non si dà per vinto fino al triplice fischio.

Riviere 5 - Ancora lontano dalla forma migliore, Braglia carica sulle sue spalle il peso dell’attacco ma viene tradito. Dal 46’ Baez 6.5 - Suo il filtrante per Carretta nell’occasione del pareggio. Dà linfa al reparto avanzato.

Pierini 5.5 - Corre molto ed aiuta la squadra quando bisogna ripiegare, ma perde lucidità in avanti col passare dei minuti.