Le pagelle del Cosenza - D'Orazio in serata no, bene i subentranti

Salvatore Monaco

Saracco 6 - Tiene a galla il Cosenza con due interventi su Letizia, non può nulla sulla magia di Insigne.

Idda 6 - Quando il Benevento attacca, è bravo a non perdere la bussola. Ottime un paio di chiusure di testa in piena area piccola.

Monaco 6 - Si innervosisce leggermente nel finale, ma è un gigante al centro della retroguardia e stravince il duello con Moncini.

Capela 5 - Non bene, ancora una volta. Sbaglia tanti disimpegni e si fa trovare spesso fuori posizione. (Dal 1’st Machach 6 - Strano che resti in panchina un giocatore di qualità in una squadra che fatica in fase offensiva. Il suo ingresso vivacizza la manovra).

Casasola 6 - Inizia con un’ammonizione e un paio di cross sbagliati, ma un calciatore fermo da tempo ha il merito di correre per 95 minuti. Rischia il rosso, ma ci mette cuore.

D’Orazio 4,5 - Il pubblico lo becca di continuo, pensare che era stato uno degli artefici della promozione. Errore clamoroso in occasione della rete della vittoria. (Lazaar 6 - Due tentativi dalla distanza, belli esteticamente ma poco efficaci. Quando crossa denota qualità di categoria superiore).

Bruccini 5,5 - Corre tanto, talvolta a vuoto. Dalle sue parti transitano giocatori come Viola e Schiattarella e non era semplice.

Prezioso 5 - Brutto esordio dal primo minuto in uno stadio che lo ha accolto bene. Becca un giallo e soffre ogni volta che i giallorossi ripartono. (Dal 1’st Broh 6 - Stesso discorso fatto per Machach. Non è un fuoriclasse, ma mette brio e riesce a saltare l’uomo in velocità).

Baez 5 - Un pesce fuor d’acqua, fa fatica a trovare la posizione sia da trequartista, sia da esterno offensivo. Impalpabile.

Pierini 5,5 - E’ l’uomo più pericoloso dei 22, ci prova quattro volte e non gliene va bene una. E’ vero che nel finale ci vuole un miracolo di Montipò, ma nel primo tempo calcia in curva una punizione dal limite dell’area piccola. Errore imperdonabile.

Asencio 5,5 - Stavolta non segna, contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti esibizioni contro Salernitana e Pescara. Conquista l’espulsione che consente al Cosenza di giocare 40 minuti in superiorità numerica.