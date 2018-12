Le pagelle del Cosenza - D'Orazio sugli scudi, Tutino sbiadito

Risultato finale: Venezia-Cosenza 0-1

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Salva su Falzerano nel finale.

Corsi 6.5- Pimpante il capitano del Cosenza questo pomeriggio, sempre pericoloso quando affonda sulla sua corsia di competenza.

Idda 6 - Tiene a bada senza troppo affanno gli attaccanti avversari.

Dermaku 6 - Non corre pericoli approfittando del pomeriggio di riposo dell’attacco del Venezia.

Legittimo 6 -Attacca meno rispetto a Corsi, ma è protagonista di una gara attenta.

D’Orazio 7 - E’ suo il sigillo sul match. Tra i migliori in campo del Cosenza, sempre pericoloso quando viene chiamato in causa.

Bruccini 6.5 - Colpisce una traversa che grida ancora vendetta. Avrebbe meritato la gioia personale.

Palmiero 6 - E’ spesso nel vivo del gioco, autore di una prestazione sicuramente sufficiente.

Garritano 7 - Arma in più per Braglia, che però decide di toglierlo dal campo a metà ripresa. Emerge tutta la sua qualità negli ultimi venticinque metri. Dal 72’ Mungo 6 - Entra per dar ulteriore vigore nel finale alla manovra degli ospiti.

Maniero 5.5 - Due pali nella stessa azione, l’unica nella quale riesce a rendersi davvero pericoloso. Un po’ sfortunato, un po’ impreciso. Dal 79’ Di Piazza SV.

Tutino 5.5 - Sbiadito in trasferta, non incide come dovrebbe e vorrebbe. Dal 70’ Barez 6.5 - Suo l’assist per il gol di D’Orazio.