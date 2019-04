Le pagelle del Cosenza - Dermaku, primo centro per la salvezza. Giù Tutino

Risultato finale: Cosenza-Spezia 1-0

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Almeno due interventi che incidono sensibilmente sul bilancio della gara: nel primo tempo il volo su Bartolomei, ma il vero prodigio lo compie nella ripresa sul destro morbido da piazzato di Galabinov. Blinda poi il primo palo sull'incursione di Maggiore.

Capela 6,5 - Legittima la scelta di Braglia di schierare i suoi a tre in difesa con una prestazione ordinata e senza eccessivi ricami. Bene la collaborazione con Dermaku e Legittimo, così come la scelta di tempo nelle zone di competenza.

Dermaku 7 - È il primo ad iscriversi alla lista dei cattivi per un body-check su Galabinov. In avvio di ripresa fa esplodere il San Vito con il tap-in che vale l'uno a zero del Cosenza. Primo centro in B che vale di fatto la salvezza dei calabresi.

Legittimo 6,5 - Si sdoppia tra fase di rottura, in cui eccelle, e quella di appoggio, che procura più di un grattacapo al dirimpettaio. Appoggia le iniziative di D'Orazio, che tende a convergere verso l'interno per agevolare le sue incursioni sulla sinistra.

Bittante 6,5 - Prova in crescendo. Non fa mai mancare il suo rifornimento prima ad Embalo e poi a Baez, anche se almeno inizialmente sbaglia qualche scelta. Nella seconda metà si sbottona e cerca anche la conclusione: sul secondo tentativo Lamanna è costretto a prolungare oltre il montante con la mano di richiamo. (Dall'88' Garritano 5,5 - Fallisce per ben tre volte il colpo del k.o.).

Bruccini 6 - Tourbillon di emozioni per un cuore spezzino come lui. Parte a rilento e sembra patire più del previsto il peso di una gara di certo non comune per lui, ma a lungo andare si scrolla di dosso qualche indugio ed è più presente nelle iniziative manovrate dei bruzi.

Palmiero 6,5 - Mente pensante del centrocampo rossoblù, non sorprende che sovente l'esito delle transizioni cosentine dipenda dall'accuratezza nel dosaggio dei suoi lanci. All'ora di gioco accarezza la gioia personale con un colpo da biliardo ribattuto in calcio d'angolo dal volo di Lamanna. (Dall'81' Sciaudone s.v.).

D'Orazio 6 - Doppia grande occasione nell'arco di sei minuti nella prima frazione: prima un destro radente che fa la barba al palo, poi una respinta a porta spalancata che finisce a lato di un soffio. Più prudente a vantaggio acquisito: nel complesso alterna bene le due fasi.

Embalo 6,5 - Le sgasate del guineense mettono in crisi spesso e volentieri la linea dello Spezia. Protagonista sul gol-vittoria con la torsione di testa che si stampa sul legno. Poco prima dell'uscita dal campo serve un pallone d'oro a Tutino, che spreca. (Dall'81' Litteri s.v.).

Tutino 5 - Prima metà densa di episodi: si presenta sul dischetto dopo la frittata di Mora, ma si fa ipnotizzare da Lamanna. Poco prima dell'intervallo chiude un grande triangolo con Palmiero e supera il portiere degli Aquilotti con lo scavetto, ma trova l'opposizione salvifica di Capradossi. Nel finale si divora il raddoppio a pochi passi dalla porta.

Baez 5,5 - Posizione in campo fluida per togliere riferimenti agli avversari. Qualche buon colpo, come lo spiovente tagliato che frutta il corner da cui ha poi origine l'espulsione di Mora. Non conclude con pericolosità e, specie nell'ultimo terzo di gara, sembra soffrire un po' di stanchezza.