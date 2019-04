Le pagelle del Cosenza - Embalo decide il match, male Bruccini

Risultato finale: Cosenza-Crotone 1-0.

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, soprattutto nel primo tempo. Gestisce molto bene le giocate degli avversari e i palloni alti che spiovono in area di rigore. Nel finale mette i suoi guanti sui tre punti, con due interventi decisivi.

Bittante 6.5 - Spinta costante, è in un buon momento di forma e si vede sin dall'inizio della sfida. Ottimo approccio, non molla un centimetro. Spende bene anche i falli, sulla destra è un problema per il Crotone.

Capela 6 - Molto attento sui palloni alti, non lascia passare le giocate del Crotone. Qualche sbavatura, ma nel complesso gioca una buona partita.

Dermaku 6 - Come il compagno di reparto gioca una sfida di sacrificio, non lascia nulla al caso. Qualche errore in fase di costruzione del gioco. Nel finale rischia l'autogol colpendo il palo, ma un pizzico di fortuna e Perina lo aiutano.

Legittimo 6.5 - Tecnicamente perfetto. Mette il piede quando deve, chiude in diagonale anticipando più volte Pettinari. Solita partita di livello del numero 18 del Cosenza.

Bruccini 5.5 - Manca in inserimento e si vede poco rispetto alle altre gare. Ma comunque lotta come tutto il reparto, è però impreciso in molte occasioni.

Palmiero 7 - In mezzo al campo è lui il padrone, gioca un quantitativo incredibile di palloni. In rifinitura è uno dei migliori del campionato. Il livello è alto, un futuro nella massima serie si avvicina.

Sciaudone 6.5 - Uno dei più propositivi del reparto, è sempre in movimento e prova spesso a calciare. Manca un po' nel finale, ma il calo è fisiologico. (Dall'83' Garritano 6 - Qualche nervosismo di troppo, ma fa il suo nel finale confuso).

Embalo 7.5 - Velocità e cambio di passo, diventa decisivo ad ogni pallone toccato. Segna ancora di testa, potrà essere un'arma in più in questo finale di stagione. (Dal 69' Maniero 6 - Il cartellino rosso è sembrato esagerato, nel complesso aiuta la squadra).

Tutino 6.5 - Manca ancora un pochino nella costanza, ma quando trova lo strappo giusto diventa imprendibile. Cordaz e la sfortuna gli tolgono dalla rete il nono gol stagionale.

Báez 7 - Nei primi minuti combina poco, poi Braglia gli cambia lato e lui crea il panico sulla sinistra. Nel secondo tempo prova la giocata dell'anno, ma il palo gli nega la gioia del gol. (Dal 73' D'Orazio 6 - Buon impatto, recupera diversi palloni importanti).