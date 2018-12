Le pagelle del Cosenza - Giornata no per Dermaku, si salvano in pochi

Spezia-Cosenza 4-0

Kastriot Dermaku

© foto di Andrea Rosito

Perina 5,5 – Non impeccabile sul primo gol di Augello, ma non può nulla sulle altre reti.

Corsi 5 – Dal suo lato Okereke e Pierini fanno il bello e il cattivo tempo. In avanti si fa notare soltanto per qualche discesa nel primo tempo.

Dermaku 4,5 – In confusione totale sugli affondi di Okereke, che prima lo ubriaca in occasione del 3-0, mentre pochi minuti più tardi lo costringe al fallo da rigore con un'ennesima sgroppata.

Idda 5 – Avvio convinto, ma naufraga presto insieme ai compagni di reparto.

D'Orazio 5 – Non pervenuto in attacco, spesso in affanno sulle incursioni di Gyasi.

Mungo 5,5 – Gioca tanti palloni, ma senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto.

Bruccini 6 – Diverse giocate intelligenti, specialmente nel primo tempo, quando è tra i più pericolosi. Cala nella ripresa, complice il tracollo dei suoi.

Garritano 5 – Prova opaca del giocatore scuola Inter, che gioca diversi palloni ma senza mai riuscire ad incidere. Dal 56' Verna 5 - Si fa notare poco, complice una partita già ampiamente compromessa.

Tutino 6 – Tra i più vivaci del Cosenza, anche se spesso poco lucido negli ultimi sedici metri. Nel primo tempo sciupa una buona occasione in area piccola. Dal 55' Baclet 5 - Si fan notare solo per tiro-cross appena entrato. A tratti nervoso, Pezzuto lo grazia risparmiandogli il giallo.

Baez 6 - Tra gli ultimi a gettare la spugna, tanta corsa e diversi palloni scodellati in area. Nel finale pecca di lucidità, quando sbaglia il pallone per Mungo che poteva valere il gol della bandiera.

Maniero 5 - Praticamente non pervenuto. Stretto nella morsa dei centrali spezzini finisce con l'evaporare presto. Dal 66' Legittimo 5,5 - Inserito per contenere i danni, fa quello che può.