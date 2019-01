Le pagelle del Cosenza - Idda regala un punto d'oro, Perina protagonista

Risultato finale: Hellas-Cosenza 2-2

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Esente da colpe sui due sigilli degli scaligeri. Tiene a galla i suoi nelle fasi più spinose: decisivo con due guizzi su Pazzini, allo scadere stoppa Di Carmine e gela il Bentegodi.

Idda 7 - L'eroe della serata dei bruzi: sfortunato e poco reattivo sulla carambola che propizia il vantaggio di Tupta, non perde la tramontana e nel finale fa due a due con il più agevole dei tap-in.

Dermaku 6,5 - Regge all'urto degli affondi gialloblu e all'ottantacinquesimo serve l'assist a Idda. È anche lui parzialmente coinvolto nelle disattenzioni corali sulle due reti dell'Hellas.

Legittimo 6 - Qualche scricchiolio nel primo tempo in marcatura su Tupta. Nella ripresa lo slovacco allenta la presa e lui ne approfitta per intensificare la spinta sulla fascia. Al quarantasettesimo è protagonista di un bell'assolo che per poco non riesce a capitalizzare.

Corsi 5,5 - Preoccupato dalle fiammate in avvio di Di Gaudio, arretra il raggio d'azione per garantire più copertura. Il calo dell'ex Parma lo induce a cercare l'affondo, senza grandi risultati.

Bruccini 5,5 - In alcune circostanze subisce la verve della mediana avversaria, senza trovare contromisure. Cerca gloria con una stecca dal limite dell'area che si perde a lato non di molto. Non filtra come vorrebbe ed esibisce poco in palleggio.

Mungo 5,5 - Luci e ombre. Qualche disimpegno superficiale (vedasi l'errore in uscita da cui ha origine la ripartenza gialloblu poi sprecata da Pazzini) alternato ad alcuni guizzi in proiezione offensiva. Chirurgica la pennellata non capitalizzata da Tutino. Condizionato anche dal giallo rimediato al trentottesimo per un colpo illecito su Zaccagni.

Baez 5 - Non innesca Maniero e Tutino, si addormenta nel momento topico dell'azione conclusa dalla zampata vincente di Tupta. Nel complesso resta defilato dalle iniziative dei suoi.

Embalo 5 - Meccanismi di squadra ancora da registrare. Fuori fase rispetto ai compagni di ventura, prova a riscaldare l'asse con Maniero e Tutino con qualche timida iniziativa che non va a buon fine. Rilevato da Zaccagni poco dopo aver rischiato la seconda ammonizione. Non la miglior premessa, ma il tempo è dalla sua. (Dal 66' Sciaudone 7 - Dà il via alla rimonta con una zuccata decisa).

Maniero 5 - Non pervenuto il rifornimento degli esterni e dei centrocampisti. Isolamento che alla lunga lo logora: inghiottito dai due centrali, non stuzzica Silvestri e fa ritorno alla base dopo settanta minuti con più luci che ombre. (Dal 70' Pérez 6 - Regala brio all'attacco e scuote emotivamente i suoi).

Tutino 5,5 - Accarezza la gioia personale con un destro di controbalzo su invito di Corsi ribattuto dal riflesso salvifico di Silvestri. Poi più nulla: sbatte sistematicamente sul muro imbastito dalla linea scaligera.