Le pagelle del Cosenza - Idda uomo derby, Tutino il migliore

Risultato finale: Crotone-Cosenza 0-1

© foto di Giuseppe Scialla

Perina 6,5 - Difficile sperare in un esordio migliore. Clean sheet che non è esattamente consuetudine nella burrascosa annata del Cosenza, non commette errori e salva provvidenzialmente su Budimir. Promosso.

Corsi 6 - Nel primo tempo Stoian lo costringe agli straordinari convergendo sovente sul destro, movimento che inizialmente non sembra in grado di digerire. Poi il romeno resta in panchina dopo l'intervallo e lui si riassesta, alzando il livello nella ripresa.

Idda 7 - Decide il derby con il più agevole dei tap-in e regala ai bruzi (ma soprattutto a Braglia) tre punti d'oro. Giocata decisiva che annulla la gaffe precedente con cui aveva di fatto propiziato l'occasione colossale poi cestinata da Budimir.

Legittimo 6,5 - Anche lui si perde qualche rischio in un paio di circostanze, ma sulla rete del compagno di ventura s'inventa fantasista e sfodera uno spiovente da applausi dal binario di sinistra. Lui e Idda i protagonisti inattesi di una folle serata.

D'Orazio 6 - Manca un po' di continuità nei novanta minuti, anche perché non si tira indietro nella battaglia trascendendo in alcuni frangenti, uno dei quali gli costa l'ammonizione. Nel complesso però la corsia di competenza è sorvegliata a dovere. (Dal 78' Pascali s.v.).

Bruccino 5 - Il più spaesato dei tre in mediana. Poco presente in entrambe le fasi: scolastico in palleggio e a tratti distratto in interdizione. Graziato dal direttore di gara dopo una trattenuta reiterata ai danni di Rohdén, che meritava forse il giallo.

Mungo 6 - Non ruba l'occhio, ma è buon equilibratore e prova a guidare il reparto anche nelle fasi più spinose. Bada al sodo e garantisce una discreta copertura alla difesa. Non esita a spendere il fallo quando i Pitagorici accennano una ripartenza potenzialmente pericolosa.

Garritano 5,5 - Garra e intensità immancabili in un derby vissuto da cosentino purosangue. Qualche giocata utile quando la partita si sporca, soprattutto nella prima frazione. Nel complesso gli manca un po' di incisività, e Braglia gli preferisce Baclet poco prima dell'ora di gioco. (Dal 59' Baclet 6,5 - Buon impatto, mette lo zampino sul gol decisivo).

Baez 6 - Vive di fiammate e si prende qualche pausa. Protagonista in alcuni momenti topici, come l'espulsione di Martella, allontanato anzitempo per un calcio rifilatogli all'altezza dell'addome. Qualche strappo che potrebbe avere miglior sorte, poi il ritorno alla base a quattordici primi dall'extra-time. (Dal 76' Verna s.v.).

Maniero 4 - Battaglia con i due centrali opposti e prova a graffiare senza grandi risultati. In chiusura di primo tempo perde la tramontana: prima il giallo per proteste, seguito a ruota una manciata di secondi più tardi dalla seconda sanzione, che rimedia per una gomitata violenta ai danni di Corsi.

Tutino 7 - Trascinatore emotivo e tecnico della squadra. Chiude troppo il destro sull'occasione migliore che gli capita tra i piedi, ma è il vero riferimento offensivo del Cosenza. Abbina sostanza ed estro, riducendo al minimo gli errori.