Le pagelle del Cosenza - Kanouté il migliore, Bruccini sfortunato

Risultato finale: Cosenza-Salernitana 0-1.

© foto di Andrea Rosito

Perina 6.5 - Può fare davvero poco sul gol di Firenze, per il resto è sempre attento e riesce a salvare un paio di occasioni. Se il Cosenza rimane in gara è grazie anche alle sue parate.

Idda 5 - Abbastanza distratto rispetto alle prestazioni abituali, per poco il suo errore non spalanca la porta a Jallow per il 2-0. Deve rimanere più concentrato durante la sfida. (Dall'80' Kone sv).

Monaco 6 - Buona prova, riesce comunque a gestire al meglio i pericoli che arrivano dalle sue parti. Non rischia quasi mai, bene anche sui palloni alti.

Capela 6 - Un po' spigoloso negli interventi, ma serve anche la sostanza nel suo ruolo. Deve soltanto mantenere la concentrazione durante l'arco dei 90'.

Corsi 5.5 - Non al meglio fisicamente, spinge pochissimo sulla corsia di competenza. Pensa più ai compiti difensivi, Braglia lo toglie dal campo anche per poter aumentare la densità in fase offensiva. (Dal 66' Moreo 5.5 - Prova a combinare qualcosa, ma non ha un buon impatto sulla sfida).

Kanouté 6.5 - Uno dei migliori in campo, in fase di rottura domina. Quando ha la possibilità si fa vedere anche in attacco e crea diversi pericoli alla retroguardia campana.

Bruccini 6 - Dinamismo e quantità, non si ferma mai. Cala nella ripresa come tutta la squadra, è sfortunato nel finale: la sua conclusione si infrange sulla traversa.

Legittimo 5.5 - Soffre rispetto al solito e spesso la Salernitana riesce a trovare un po' di spazio dalle sue parti. Non bene, ha sicuramente fatto prestazioni migliori in maglia rossoblù. (Dal 46' Bittante 5.5 - Un po' nervoso, non riesce mai a gestire bene le fasi di gioco).

Carretta 6.5 - Gioca un gran calcio ed è anche sfortunato. Colpisce una traversa, quando non trova il legno trova davanti a sé un ottimo Micai. Se continua così si toglierà molte soddisfazioni.

Báez 6 - Nella prima metà di gioco è molto più pericoloso e fa molto movimento. Quando sale l'intensità cala vistosamente, ma quando prova la giocata di classe crea sempre problemi.

Pierini 6 - Gioca a fasi alterne e non riesce mai a trovare la giusta continuità nell'arco della sfida. È un ottimo elemento, ma deve ancora migliorare sotto molti aspetti.