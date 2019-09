Le pagelle del Cosenza - Kanouté il migliore, male l'attacco

Risultato finale: Cosenza-Pescara 1-2

Perina 6 - Non intuisce la traiettoria disegnata da Tumminello sul rigore e non ha colpe sul diagonale di Galano.

Corsi 6 - Cresce con il passare dei minuti e nella ripresa diventa spina nel fianco per il Pescara.

Capela 5.5 - Tiene a bada l’attacco avversario fino al gol di Galano, sul quale non sembra esente da colpe.

Monaco 6 - Buona la sua prova. Funziona l’intesa con il compagno di reparto.

Lazaar 7 - Il migliore del Cosenza insieme a Kanouté nella prima frazione. Spinge con continuità e grande efficacia a sinistra, ma è costretto ad uscire al giro di boa. Dal 46’ Legittimo 5 - Si perde Galano nel finale e questa disattenzione gli costa cara.

Bruccini 5.5 - Fa legna in mezzo al campo e non sempre riesce ad essere lucido nelle giocate, ma è comunque importante per la squadra.

Kanouté 7 - Si conferma il motore del Cosenza. Detta i tempi ed approfitta delle massicce doti atletiche per dar vigore alla manovra con grande disinvoltura.

Sciaudone 6.5 - Commette una leggerezza su Di Grazia che porta al calcio di rigore per il Pescara. Si fa perdonare con la grande rete del momentaneo 1-1, ma purtroppo per lui e per i suoi compagni non basta.

Baez 5 - Si dà da fare, ma sbaglia molto e nell’uno contro uno soffre la pressione di Vitturini. Dal 76’ Riviere SV.

Pierini 5.5 - Svaria su tutto il fronte d’attacco provando a creare varchi per i compagni che però non sempre ne approfittano.

Carretta 5 - Fumoso e spesso lontano dallo sviluppo dell’azione. Non la miglior prestazione per lui. Dal 46’ Kone 5 - La frenesia non lo aiuta in diversi frangenti.